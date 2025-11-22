Mark Walter met les cerveaux des Dodgers au service des Lakers

Dans la grande réorganisation en cours aux Lakers, Mark Walter ne se contente pas de racheter la franchise : il y installe aussi les hommes de confiance qui ont fait des Dodgers une machine à gagner en MLB.

Selon ESPN, Farhan Zaidi et Andrew Friedman, deux cadres majeurs de la franchise de baseball, agissent ainsi comme conseillers auprès des Lakers, dans le cadre de la transition de pouvoir après la vente par la famille Buss.

Actuellement « conseiller spécial » des Dodgers et spécialiste des stats avancées, Farhan Zaidi agit ainsi comme un véritable représentant de Mark Walter chez les Lakers, et l’accompagne au quotidien dans la mise en place de la nouvelle organisation. Andrew Friedman, président des opérations baseball des Dodgers et architecte de trois titres sur les six dernières « World Series », intervient de son côté de manière plus ponctuelle, principalement en consultation avec Rob Pelinka, son homologue, président des opérations basket et General Manager des Lakers.

Ces mouvements s’inscrivent dans une logique plus globale : les Lakers et les Dodgers doivent être intégrés à TWG Sports, l’entité créée par Mark Walter pour piloter l’ensemble de ses investissements sportifs. Farhan Zaidi et Andrew Friedman y occupent le rang de dirigeants seniors, et leur champ d’action dépasse déjà la NBA puisqu’ils conseillent aussi les Los Angeles Sparks, la franchise WNBA également détenue par Mark Walter et TWG Sports.

Cette prise de contrôle s’accompagne en tout cas des premiers coups de balai. Jeudi, plusieurs membres du département « scouting » des Lakers ont été remerciés, dont Joey et Jesse Buss, les fils de Jerry Buss.

Jeanie Buss, elle, conserve son rôle de gouverneure de la franchise pour au moins cinq ans, histoire d’assurer une transition en douceur… même si le centre de gravité du pouvoir semble, lui, déjà avoir largement changé.