Jaylen Brown très fâché après la défaite face aux Nets

En début de semaine, les Celtics avaient dominé les Nets au Barclays Center. Ce vendredi, les deux équipes se retrouvaient au TD Garden de Boston et les coéquipiers de Michael Porter Jr. ont pris leur revanche.

La défaite des Celtics s’explique en grande partie par un deuxième quart-temps catastrophique, perdu 25–40. De quoi permettre aux visiteurs de rejoindre les vestiaires en tête, avant de résister jusqu’au bout.

« Soyez prêts à jouer ou ne jouez pas du tout », a fustigé Jaylen Brown. « C’est tout ce qui m’importe. Nous devons être prêts à jouer. Aujourd’hui, nous avons juste joué machinalement, je ne comprends pas. »

Boston a pourtant eu l’occasion de renverser la situation. À cinq minutes du terme, les Celtics ne comptaient plus que deux points de retard, avant de craquer à nouveau. Nic Claxton a alors trouvé par trois fois de suite Michael Porter Jr, permettant à l’intérieur de valider le premier triple-double de sa carrière et aux Nets de reprendre neuf longueurs d’avance. Un écart que Boston n’a pas réussi à combler, malgré les 26 points de Jaylen Brown.

Un manque de dureté

« Peu importe que nous manquions ou réussissions nos tirs, nous devons simplement jouer avec de l’énergie et de l’enthousiasme, montrer que nous voulons gagner », insiste Jaylen Brown, sans qu’on sache de qui il parle, même si Derrick White a été très maladroit. « Je n’ai pas eu l’impression que c’était le cas ce soir. Nous sommes tous payés pour faire ce qu’on aime. Il faut que nous soyons prêts à jouer, sinon nous ne rendons pas service à l’équipe. »

Cette défaite met fin à la série de trois victoires consécutives de Boston, qui retombe à un bilan équilibré de huit victoires pour huit défaites. Elle compromet aussi sérieusement les espoirs de qualification de Boston pour les quarts de finale de la NBA Cup : les Celtics n’ont en effet remporté qu’un seul de leurs trois premiers matchs dans la compétition, avant une dernière réception de Detroit mercredi prochain.

« Nous devons jouer en ayant le dessus offensivement et défensivement », conclut ainsi Jaylen Brown. « Nous devons être une équipe plus dure. Ça ne peut pas être négociable, et ce n’était pas le cas ce soir. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 15 32:04 50.3 34.9 77.2 0.9 4.6 5.5 4.1 3.1 0.8 3.5 0.3 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.