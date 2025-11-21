Sylvain Francisco et Théo Maledon s’offrent un magnifique duel en Euroleague

L’Équipe de France n’a peut-être pas brillé au poste 1 lors du dernier Euro, mais elle ne manque pas pour autant de talent. Jeudi, la rencontre entre le Real Madrid et le Zalgiris Kaunas en a offert une nouvelle preuve : Théo Maledon et Sylvain Francisco se sont ainsi livré un duel de très haut niveau, signant deux des plus grosses performances individuelles de ce début de saison dans un match fou, remporté sur le fil par le Real (100-99).

Mené à la pause, le Zalgiris est revenu, porté par un Sylvain Francisco incandescent. Le meneur français a livré une deuxième mi-temps d’anthologie : 24 points et 8 passes après le repos, dont 17 unités dans le seul quatrième quart-temps. En feu dans le « money time », il rentre trois tirs à 3-points dans les 80 dernières secondes pour tenter de faire vaciller Madrid. Sorti pour cinq fautes dans les ultimes instants, il quitte le parquet sous l’ovation d’une Movistar Arena conquise par le spectacle offert… malgré le maillot adverse.

Sylvain Francisco, « un grand joueur » pour Sergio Scariolo

« Il a été incroyable », a résumé Sergio Scariolo en conférence de presse. « Le basket peut être si simple, non ? Donnez le ballon à ce gars, il prendra des tirs à 3-points et il les mettra (7/9 ce jeudi). C’est un grand joueur, il est capable de ce genre de choses. Et ce n’est pas la première fois qu’il le fait. »

Avec 33 points (record en carrière égalé) et 11 passes décisives (record en carrière battu), il a signé une ligne statistique rarissime : selon BasketNews, une telle performance (au moins 30 points et 10 passes décisives) n’avait été vue qu’une seule fois dans l’histoire récente de l’Euroligue, par Kevin Pangos en 2021.

En face, Théo Maledon n’a pas été en reste. L’ancien joueur du Thunder et de l’ASVEL a livré son meilleur match européen sous le maillot madrilène, son premier au-delà des 20 points en Euroleague.

En sortie de banc, il compile 25 points (7/11 aux tirs, 11/11 aux lancers-francs), 5 passes décisives, 3 rebonds et 34 d’évaluation en seulement 22 minutes. Une réaction idéale après sa prestation plus discrète une semaine plus tôt contre le Panathinaïkos (6 points, 4 d’évaluation).

« Nous devons évidemment compter sur les contributions du plus grand nombre de joueurs possible », a souligné Sergio Scariolo. « Je félicite ceux qui nous ont remis dans le match depuis le banc, pour leur engagement à donner 100 %, peu importe leurs stats. C’est comme ça que l’on deviendra une équipe dangereuse. »

Par son agressivité vers le cercle, Théo Maledon a parfaitement guidé le Real dans un match particulier : Madrid atteint les 100 points avec seulement deux tirs primés inscrits (2/9) et un recours minimal au tir extérieur.

L’arbitrage en question…

« C’est probablement un cas unique », a souri Sergio Scariolo. Outre les coups d’éclat des deux Français, la rencontre restera comme l’une des plus spectaculaires de ce début de saison, avec un dernier quart irrespirable remporté 38-37 par le Real, le deuxième plus prolifique de l’histoire de l’Euroleague en termes de points cumulés.

Cette soirée restera pourtant amère pour Sylvain Francisco, très remonté contre l’arbitrage. Alors que le Real a bénéficié de 12 lancers-francs de plus que Kaunas en deuxième mi-temps, le meneur n’a pas mâché ses mots.

« Nous nous sommes battus jusqu’au bout, mais nous n’avons obtenu aucun coup de sifflet des arbitres », a-t-il déploré. « C’est ça qui est dingue. Vous ne pouvez pas gagner dans ces conditions. Je déteste perdre. J’accepte la défaite pour avancer, mais perdre de cette manière, ça craint. J’ai le sentiment que nous aurions dû gagner ce match. On ne doit pas perdre comme ça. L’Euroleague ne veut pas que nous parlions de l’arbitrage. Mais maintenant, ils doivent prendre les choses au sérieux, parce qu’il y a certaines choses que nous ne pouvons pas accepter. Je ne vais pas en dormir, je me connais. »

Au classement, cette défaite est en tout cas un troisième revers consécutif pour le Zalgiris Kaunas, qui glisse de la troisième à la cinquième place (7 victoires – 5 défaites). Le Real Madrid , de son côté, revient à l’équilibre (6 victoires – 6 défaites) et se replace provisoirement dans la zone du play-in, à la dixième place.