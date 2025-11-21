Chez les Pelicans, l’arrivée du fils de Joe Dumars comme conseiller interroge

Alors que les Lakers entament un grand ménage en écartant les fils Buss, les Pelicans font exactement l’inverse : Jordan Dumars est devenu incontournable au sein de la franchise, que ce soit à l’entraînement ou en réunion.

À 34 ans, le fils du nouveau patron sportif du club ne figure pourtant pas dans l’organigramme, et tout le monde s’interroge sur la nature exacte de ses fonctions. Contactée par Shamit Dua pour « In The N.O. », la franchise assure que la situation sera bientôt clarifiée, et que Jordan Dumars est en réalité « consultant pour les opérations basket ».

Dans les faits, il formerait, avec son père et Troy Weaver, l’ancien GM des Pistons devenu General Manager des Pelicans il y a quelques mois, un premier cercle décisionnel quasiment coupé du reste de l’organisation.

Le meilleur ami de Draymond Green

Selon d’autres dirigeants, c’est néanmoins Troy Weaver qui pilote les opérations basket, tandis que Joe Dumars se comporte quasiment comme le propriétaire de l’équipe, Gayle Benson lui ayant laissé les pleins pouvoirs.

« J’ai embauché Joe Dumars parce que nous avions besoin d’un changement à la tête des Pelicans. Je crois en Joe. Nous devons nous améliorer immédiatement. Notre effectif est prêt à réussir dès maintenant. Je m’en remets à Joe pour prendre les décisions et apporter les changements qu’il jugera nécessaires » expliquait-elle récemment.

De quoi lui permettre d’embaucher son fils, malgré un CV particulièrement léger. Le meilleur ami de Draymond Green est ainsi passé par l’équipe de basket de l’université du Michigan, sans y jouer, avant de travailler pour une société spécialisée dans les services de gestion et de planification financière.