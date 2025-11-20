Face aux Mavericks, les Knicks respirent grâce à une faute offensive

À quatre secondes de la fin du match, Jalen Brunson est envoyé sur la ligne des lancers-francs pour potentiellement donner trois points d’avance à New York, mais il manque une de ses deux tentatives.

Dépourvus de temps-mort, les Mavericks se retrouvent alors obligés d’effectuer la remise en jeu depuis leur ligne de fond. P.J. Washington trouve alors Dereck Lively II au milieu du terrain qui file la gonfle à Brandon Williams. Le meneur déborde Landry Shamet pour inscrire un panier censé envoyer le match en prolongation.

L’American Airlines Center explose, mais la joie des supporters texans est de courte durée puisque les arbitres sifflent une faute offensive contre Brandon Williams. Sans temps-mort, Jason Kidd ne peut pas utiliser de « challenge » et les Mavericks s’inclinent (111-113).

« Je félicite l’arbitre. Beaucoup de personnes n’auraient pas sifflé en fin de match, mais c’était la bonne décision », assure Mike Brown. « Il [Brandon Williams] a enroulé son bras gauche (autour de Landry) et je l’ai très bien vu. Je suis content que l’arbitre l’ait également vu, mais je suis surtout content qu’il ait pris la bonne décision. »

Landry Shamet sauve encore les Knicks

Sur l’angle principal, on ne comprend d’abord pas d’où vient cette faute offensif mais, au ralenti, on voit en effet que Brandon Williams enroule son bras gauche autour de Landry Shamet pour prendre le dessus.

Un geste que l’arbitre J.T. Orr, placé ligne de fond sur cette action décisives, était donc bien placé pour signaler…

« Je savais que s’il sifflait quelque chose, cela allait être une faute offensive », explique Landry Shamet après la rencontre. « Est-ce que je pensais qu’il allait siffler ? En fin de match, vous savez comment sont les coups de sifflet. Parfois, les arbitres laissent jouer, parfois on obtient la faute. »

Après son coup de chaud face au Heat à 36 points vendredi dernier, Landry Shamet est encore venu se positionner en sauveur des Knicks alors qu’il traversait une soirée discrète, avec 9 points à 3/9 au tir dont 2/3 de loin. Toutefois, avec cette faute offensive obtenue dans les dernières secondes, il évite à New York (9 victoires – 5 défaites) de concéder une deuxième défaite de suite et permet aux joueurs de la « Big Apple » de rester dans le Top 3 de l’Est.