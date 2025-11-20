Avec Bennedict Mathurin, les Pacers retrouvent de l’élan offensif

La statistique paraît improbable au regard des niveaux d’adresse affichés un peu partout dans la ligue. Après 14 matchs disputés, les Pacers n’avaient toujours pas terminé une rencontre à plus de 50% de réussite. Les hommes de Rick Carlisle ont profité de la venue des Hornets pour remédier au problème la nuit dernière.

Avec à l’arrivée la meilleure prestation offensive de l’année, boostée par l’activité de Bennedict Mathurin, meilleur marqueur de sa formation avec 24 points (7/13 aux tirs), avec 12 rebonds. L’arrière disputait son deuxième match de suite, après avoir manqué les 11 précédents en raison d’une entorse du gros orteil.

« Je suis encore en train de retrouver mon rythme. Je veux éviter ces moments où je ralentis un peu, et continuer sur ma lancée. J’essaie de me retrouver en me concentrant sur les bonnes choses », témoigne le joueur de 23 ans qui avait lancé sa saison par une sortie à 36 points et 11 rebonds en ouverture face au Thunder.

Il n’a pas eu besoin d’en faire autant cette nuit, car Pascal Siakam (22 points), Jay Huff (20 points), ainsi que trois autres éléments ont terminé à 14 points ou plus ont tous contribué à la marque. Pour la première fois de la saison, les Pacers ont franchi le cap – atteint à 39 reprises l’an dernier – des 30 ballons distribués (32), et donc cette fameuse barre des 50% de réussite au tir (54%).

L’équipe la plus maladroite de la ligue

Ce qui est loin d’être anecdotique quand on sait que les Pacers ont démarré la rencontre avec le statut d’équipe la plus maladroite de la ligue (40.2%), y compris à 3-points (29.9%). Ces pourcentages ont légèrement remonté grâce à ce match, mais les Pacers restent derniers.

Ce nouvel élan offensif, ils le doivent aux retours des blessés, Andrew Nembhard, T.J. McConnell et donc Ben Mathurin. Son coach le décrit comme « l’une des personnes les plus confiantes » qu’il a rencontrées dans sa vie. « Donc il n’y a pas de surprise. J’aime son attitude », livre Rick Carlisle qui lui avait récemment rappelé l’importance d’être actif des deux côtés du terrain, pour éviter les « baisses de régime » en défense.

« Il a corrigé beaucoup de points défensivement et il rentre de gros tirs en attaque. Le fait qu’il mûrisse comme joueur ne pouvait pas mieux tomber », apprécie le coach, pour qui le niveau défensif de sa formation va naturellement dicter les choses en attaque. « C’est l’aspect le plus important sur lequel on doit se focaliser », assure d’ailleurs son arrière, qui voulait s’établir comme un sérieux « two-way player » à l’entame de la saison.

Une volonté incarnée par son contre en « chasedown » sur Collin Sexton à quatre minutes de la fin, alors que la sanction en contre-attaque semblait entendue. « Pour moi, il s’agissait simplement de revenir. J’étais rapide, vif, pour être honnête. Je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais j’ai eu la chance d’y être et de réussir une action importante », lâche le joueur, alors que son coach parle d’une « action cruciale qui fait toute la différence ».

Tout comme le fait d’avoir plus d’éléments présents qu’à l’infirmerie…

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 4 33:00 51.7 41.7 79.6 1.5 5.8 7.3 2.3 3.3 0.5 2.5 0.0 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.