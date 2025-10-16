Bennedict Mathurin veut devenir l’un des meilleurs « two-way player » de la ligue

Il a attaqué le cercle en pensant obtenir le coup de sifflet. Mais Bennedict Mathurin a raté la cible et manqué, à l'entame du 4e quart-temps de son match face aux Spurs, son seul tir de la soirée. Une soirée par ailleurs quasiment parfaite, terminée avec 31 points (11/12 aux tirs dont 4/4 de loin) et 4 rebonds en 23 minutes.

« Cette année, il s’agit plus de qui je peux être en tant que joueur, de la manière dont je m’intègre dans le système. Je pense que je m’en suis plutôt bien sorti jusqu’à présent », juge l'arrière dont la 4e saison dans la Grande Ligue s'annonce particulière pour son équipe et lui, personnellement.

En l'absence de Tyrese Haliburton, le joueur de 23 ans retrouve un poste de titulaire à plein temps. Mais, même s'il sera très attendu au « scoring » et doit faire parler ses qualités offensives, il sera aussi surveillé par le staff, qui le pousse à mieux intégrer sa palette dans le système collectif d’Indiana, basé sur le partage du ballon et le rythme.

Pour Bennedict Mathurin, cela signifie prendre des décisions plus rapides dans le rythme de l’attaque afin que le ballon ne reste pas trop longtemps « collé » dans ses mains.

Ses entraîneurs et ses coéquipiers ont en tout cas déjà constaté des progrès dans ce domaine. Rick Carlisle estime que, sur ce match, il a pris « les bons tirs » et qu’il a « très, très bien lu le jeu ».

Cap sur la défense

Andrew Nembhard, de son côté, a salué Bennedcit Mathurin pour « ne pas garder le ballon » et pour être « rapide et décisif » lorsqu’il s’agit de tirer, pénétrer ou passer.

« Il ne ratait rien. Tout ce qu’il envoyait, ça rentrait. Il jouait vite, prenait les tirs ouverts et jouait simplement dans le cadre de l’attaque. Il n’y avait pas beaucoup de dribbles inutiles, c’était surtout entrer dans le jeu, prendre les tirs ouverts et continuer à jouer notre style », détaille Pascal Siakam.

Son coéquipier estime que jouer sans ballon est l'une de ses forces. « Couper, utiliser mes qualités athlétiques pour obtenir des points faciles, ou bien couper pour libérer un tir pour un coéquipier » comptent parmi ses qualités, énumère l'arrière qui entend également se donner en défense, pour décharger son partenaire de « backcourt ».

« C’est ce qui m’enthousiasme le plus. C’est un aspect de mon jeu que, si j’arrive à élever… Je peux devenir l’un des meilleurs joueurs ‘two-way' de la ligue. C’est définitivement l’un de mes objectifs et j’essaie d’y parvenir le plus vite possible », vise celui qui dit avoir essayé de garder une « mentalité de playoffs » tout au long de l’intersaison.

« Il s’agit d’être plus concentré sur ce que l’équipe attend de moi pour qu’on puisse gagner. Évidemment, on a perdu un grand joueur avec Tyrese, mais on a beaucoup de densité dans l’équipe pour que certains prennent le relais. Je sens que j’ai un peu plus de liberté pour aller sur le terrain et être moi-même, tout en respectant le système. J’ai hâte d’aller sur le terrain et d’accomplir de grandes choses », termine Bennedict Mathurin.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 30 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.2 0.7 1.9 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.