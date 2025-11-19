En l’honneur de sa mère, Michael Jordan fait un nouveau don à l’hôpital de sa ville

Michael Jordan continue de peser loin des parquets. Il vient ainsi d’offrir dix nouveaux millions de dollars au « Novant Health New Hanover Regional Medical Center » de Wilmington, en Caroline du Nord, afin d’honorer sa mère, Deloris Jordan. En remerciement, l’institut de neurosciences de l’hôpital portera le nom de cette dernière.

Ce don permettra de développer l’accès à des soins neurologiques de pointe, notamment pour les patients touchés par des AVC, des soucis de la colonne vertébrale, Alzheimer, Parkinson et d’autres pathologies lourdes.

« Ma mère m’a appris l’importance de la compassion et de la communauté », a expliqué Michael Jordan, estimant que c’est la meilleure façon de lui rendre hommage.

Deloris Jordan dirige la James R. Jordan Foundation et son pendant international, engagés depuis des années dans des programmes d’éducation, de santé et de soutien aux familles aux États-Unis et en Afrique. Ce don s’ajoute à l’implication déjà forte de Michael Jordan auprès de « Novant Health », avec notamment les « Michael Jordan Family Medical Clinics » à Charlotte et Wilmington, destinées aux populations les plus défavorisées.

Ces dernières années, le sextuple champion NBA a ainsi multiplié les dons pour permettre la création d’hôpitaux en Caroline du Nord, et notamment à Wilmington, où il a passé sa jeunesse.