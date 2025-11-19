Jordan Brand a réservé une belle surprise pour cette fin d’année 2025 en ressortant des cartons la Air Jordan 10. La paire marque la fin de la première ère de Michael Jordan, survenue en 1993. C’est même Tinker Hatfield qui avait pour l’occasion dessiné cette Air Jordan 10, que MJ a ensuite porté à son retour sur les parquets en 1995.

Ce coloris « Shadow » fait son effet avec une tige en cuir noir assortie de superpositions en gris. Seuls les logos « Jumpman » présents sur le talon et sous la semelle extérieure en caoutchouc, ressortent en rouge vif. On peut également lire « Air Jordan » et le numéro 23 sur la languette.

La bonne nouvelle du jour, c’est que cette Air Jordan 10 Retro « Shadow » est sortie aujourd’hui, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.