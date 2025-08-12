Il y a un mois, la Air Jordan 40 créait l'événement en débarquant sur le marché français avec un premier coloris « The Classic » en noir et blanc. Le modèle était attendu après le succès de la Air Jordan 39 et la marque au « Jumpman » a réussi à l'exploit de concocter une nouvelle paire avec toujours autant de garanties sur le plan technique, et un design revisité.

Un mois plus tard, Jordan Brand a cette fois ressorti la Air Jordan 10 de ses placards, et le succès à une nouvelle fois été au rendez-vous ! Le coloris « Steel Grey » a visiblement fait son effet avec ses parois latérales en cuir blanc pour accompagner une partie supérieure en noir, avec également des oeillets, une languette et des bandes en gris sous la semelle, ainsi qu'un « Jumpman » qui apparaît en noir sur le talon et en bleu ciel sous la semelle.

Vendue 200 euros, la Air Jordan 10 « Steel Grey » a été « sold-out » en moins de 24 heures sur Basket4Ballers. Les retardataires vont donc devoir s'armer de patience en attendant un éventuel « restock ».