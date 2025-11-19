LeBron James débute sa 23e saison NBA par un « double-double »

Et voilà, LeBron James a débuté sa 23e saison en NBA. Pour ce record de longévité, le « King » a aidé les Lakers à venir à bout du Jazz avec un « double-double » à 11 points (4/7 dont 2/3 de loin) et 12 passes décisives.
C’est sur un layup, dans le troisième quart-temps, qu’il a dépassé la barre des 10 points, pour poursuivre sa série de 1 293 matchs consécutifs. La dernière fois qu’il n’avait pas atteint les 10 points inscrits, c’était le 6 janvier 2007. La deuxième plus longue série de l’histoire appartient à Michael Jordan, avec 866 matchs consécutifs à plus de 10 points entre 1986 et 2001, tandis que la deuxième plus longue série en cours est pour Kevin Durant (262).
Mais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a surtout fait parler sa lecture du jeu pour ce grand retour.
« Sa 23e saison, c’est insensé… Être sur le terrain avec lui, c’est spécial. Il fait des choses que beaucoup ne peuvent pas faire. Il est là pour tous nous aider. C’est son premier match et il a été incroyable » savourait Luka Doncic.
« Je peux m’adapter à n’importe qui »
De son côté, Deandre Ayton racontait une anecdote amusante. « Il m’a envoyé au alley-oop et je lui ai dit que c’était mon deuxième alley-oop de sa part. La première fois, c’était à son camp pour jeunes, quand j’étais en quatrième » sourit ainsi le pivot des Bahamas, qui a bien profité des passes décisives du revenant.
Un revenant qui a donc rapidement évacué la frustration de ce début de saison manquée à cause d’une sciatique tenace, même s’il n’avait aucun doute sur sa capacité à s’adapter rapidement aux joueurs en place.
« Je peux m’adapter à n’importe qui. Je ne comprends même pas pourquoi on m’a posé cette question. Qu’est-ce qui ne va pas chez les gens ? Je peux m’adapter à n’importe qui. En regardant les gars pendant les 14 premiers matchs que j’ai manqués, juste en les observant, je me suis imaginé comment je pouvais aider l’équipe et comment je pouvais aider ces gars. J’attire toujours beaucoup d’attention quand j’attaque le cercle ou que j’ai la balle. »
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|40
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05 ☆
|CLE
|80
|42
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.3
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06 ☆
|CLE
|79
|43
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07 ☆
|CLE
|78
|41
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08 ☆
|CLE
|75
|40
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09 ★
|CLE
|81
|38
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10 ★
|CLE
|76
|39
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11 ☆
|MIA
|79
|39
|51.1
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12 ★
|MIA
|62
|38
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13 ★
|MIA
|76
|38
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.2
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14 ☆
|MIA
|77
|38
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15 ☆
|CLE
|69
|36
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16 ☆
|CLE
|76
|36
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17 ☆
|CLE
|74
|38
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18 ☆
|CLE
|82
|37
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19 ☆
|LAL
|55
|35
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20 ☆
|LAL
|67
|35
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21 ☆
|LAL
|45
|33
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22 ☆
|LAL
|56
|37
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23 ☆
|LAL
|55
|36
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24 ☆
|LAL
|71
|35
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25 ☆
|LAL
|70
|35
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.