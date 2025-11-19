LeBron James débute sa 23e saison NBA par un « double-double »

Et voilà, LeBron James a débuté sa 23e saison en NBA. Pour ce record de longévité, le « King » a aidé les Lakers à venir à bout du Jazz avec un « double-double » à 11 points (4/7 dont 2/3 de loin) et 12 passes décisives.

C’est sur un layup, dans le troisième quart-temps, qu’il a dépassé la barre des 10 points, pour poursuivre sa série de 1 293 matchs consécutifs. La dernière fois qu’il n’avait pas atteint les 10 points inscrits, c’était le 6 janvier 2007. La deuxième plus longue série de l’histoire appartient à Michael Jordan, avec 866 matchs consécutifs à plus de 10 points entre 1986 et 2001, tandis que la deuxième plus longue série en cours est pour Kevin Durant (262).

Mais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA a surtout fait parler sa lecture du jeu pour ce grand retour.

« Sa 23e saison, c’est insensé… Être sur le terrain avec lui, c’est spécial. Il fait des choses que beaucoup ne peuvent pas faire. Il est là pour tous nous aider. C’est son premier match et il a été incroyable » savourait Luka Doncic.

« Je peux m’adapter à n’importe qui »

De son côté, Deandre Ayton racontait une anecdote amusante. « Il m’a envoyé au alley-oop et je lui ai dit que c’était mon deuxième alley-oop de sa part. La première fois, c’était à son camp pour jeunes, quand j’étais en quatrième » sourit ainsi le pivot des Bahamas, qui a bien profité des passes décisives du revenant.

Un revenant qui a donc rapidement évacué la frustration de ce début de saison manquée à cause d’une sciatique tenace, même s’il n’avait aucun doute sur sa capacité à s’adapter rapidement aux joueurs en place.

« Je peux m’adapter à n’importe qui. Je ne comprends même pas pourquoi on m’a posé cette question. Qu’est-ce qui ne va pas chez les gens ? Je peux m’adapter à n’importe qui. En regardant les gars pendant les 14 premiers matchs que j’ai manqués, juste en les observant, je me suis imaginé comment je pouvais aider l’équipe et comment je pouvais aider ces gars. J’attire toujours beaucoup d’attention quand j’attaque le cercle ou que j’ai la balle. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 ☆ CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 ☆ CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 ☆ CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 ☆ CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 ☆ MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 ☆ MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 ☆ CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 ☆ CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 ☆ CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 ☆ CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 ☆ LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 ☆ LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 ☆ LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 ☆ LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 ☆ LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 ☆ LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 ☆ LAL 70 35 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.