Le MVP de la nuit | Le plein de plaisir pour Luka Doncic

Qu’il semble déjà lointain, cet été de spéculations. Le temps où on se demandait si LeBron James n’éprouvait pas de ressentiment envers Luka Doncic qui venait de lui chiper la « couronne » de Los Angeles pour s’installer comme patron des Lakers.

Rien de tout cela n’a transparu de ce match face au Jazz, dans lequel LeBron James effectuait son retour. Aux manettes de la machine californienne depuis le début de saison, Luka Doncic a gardé les commandes et s’est comporté en capitaine de navire malgré le retour de son binôme.

Les Lakers lui pardonneront ses maladresses ballons en main (8 « turnovers ») ou derrière l’arc (2/10 de loin), car Luka Doncic a encore été très grand.

Autrement dit, dans les standards de son début de saison. Un « joueur de calibre MVP », comme le remarque LeBron James, qui a conclu sa soirée avec 37 points (11/22 aux tirs), 10 passes et 5 rebonds.

Et puis il y a ces gestes qui disent beaucoup. Dans un troisième quart-temps où il a explosé la défense du Jazz avec ses pénétrations, inscrivant 17 points dans cette seule période, on l’a vu convertir un tir lointain dans le corner. Ce tir a suscité tout l’enthousiasme de son banc, dont LeBron James, venu lui ébouriffer légèrement l’arrière de la tête en guise de célébration complice.

« Du bonheur pour tout le monde »

Quelques secondes plus tard, le même Luka Doncic improvisait un déhanché à sa manière avec des gestes de la main après un « 2+1 » à mi-distance. Des sourires, encore des sourires échangés à la fin de ce troisième quart-temps terminé par cette passe laser de LeBron James vers Gabe Vincent à 3-points.

« Dans le troisième quart-temps, on a joué notre jeu. Tout le monde a pris du plaisir », ne s’y trompe pas le Slovène, qui ajoute : « On a partagé le ballon, marqué beaucoup de points et défendu, donc ce troisième quart-temps, c’était du bonheur pour tout le monde. »

Ne manquant pas également d’afficher sa proximité avec Austin Reaves, il est évidemment ravi du retour de son camarade de jeu. « C’est super, ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué. Pour un premier match, le résultat est fantastique. Il va continuer à se mettre en rythme et va beaucoup nous aider », se projette Luka Doncic. Car de cette relation entre les deux hommes dépendra la réussite de cette équipe, enfin au complet.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 10 37:06 46.9 32.7 78.7 0.9 8.0 8.9 8.9 2.5 1.7 3.7 0.6 34.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.