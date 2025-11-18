Un simple avertissement de la NBA pour Draymond Green après l’incident « Angel Reese »

Pas d’amende cette fois pour Draymond Green. Après s’être pris la tête avec un fan des Pelicans qui l’appelait « Angel Reese », l’ailier fort des Warriors a simplement reçu un avertissement de la part de la NBA.

C’est ce qu’annonce ESPN, alors que le quadruple champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022) est revenu sur l’incident lors de son dernier podcast, expliquant avoir trouvé la blague du spectateur drôle la première fois, lorsqu’elle est intervenue après une série de rebonds offensifs de sa part, qui n’ont pas abouti à un panier.

Mais Draymond Green assure qu’au fur et à mesure de la rencontre, les références à « Angel Reese » ont changé, et il trouvait qu’on ne l’attaquait plus sur son inefficacité offensive mais sur sa masculinité…

« Il continuait d’ajouter des couches et le message était un peu différent de ce qu’il était au départ. Je lui ai donc dit que ça suffisait : ‘J’ai compris ce que tu disais mais ça suffit. Tu ne vas pas continuer de m’appeler par le nom d’une femme. Je suis Draymond Green. Arrête de rajouter des trucs qui font que ton message est de plus en plus clair’. Donc je lui ai dit de se calmer, parce qu’il devenait vraiment irrespectueux » explique-t-il.

Quoi qu’il en soit, l’arbitre en chef de la rencontre, Courtney Kirkland, est alors intervenu pour calmer Draymond Green mais aussi le fan, qui n’a pas été expulsé mais a arrêté ses références à Angel Reese.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 14 28:09 37.3 35.6 58.8 0.9 4.9 5.8 5.7 3.7 0.8 3.2 0.7 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.