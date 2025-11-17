Draymond Green n’a pas du tout aimé qu’on le compare à Angel Reese

Moses Moody n'a pas été le seul à chauffer lors du match entre les Warriors et les Pelicans, Draymond Green était lui monté dans les tours à la fin du deuxième quart-temps. Après une faute sur Herb Jones, l’ailier-fort des Warriors s’est ainsi embrouillé avec un supporter de New Orleans, assis au premier rang.

Pour comprendre l’origine de cette altercation, il faut remonter aux premières minutes de la partie. Draymond Green rate cinq tirs de suite, mais arrive à capter quatre rebonds offensifs sans jamais marquer. Le fan en profite alors pour comparer le joueur des Warriors à la star de WNBA, Angel Reese, régulièrement moquée sur les réseaux sociaux pour sa capacité à capter des rebonds offensifs sans pour autant réussir à mettre un panier derrière.

Une comparaison répétée plusieurs fois tout au long de cette première période et qui n’a visiblement pas du tout plu au quadruple champion NBA. « Il n'arrêtait pas de me traiter de femme », a déclaré Draymond Green aux journalistes après le match. « Au début, c'était une bonne blague, mais on ne peut pas continuer à me traiter de femme. J'ai quatre enfants, un cinquième en route. On ne peut pas continuer à me traiter de femme. »

« C’est lui qui a commencé »

De son côté, le fan en question explique que Draymond Green a carrément menacé de le frapper s’il continuait de l’appeler Angel Reese. « Je n’ai pas prononcé de grossièreté et le fait qu'il ait traversé le terrain pour venir à quelques centimètres de moi m'a un peu déconcerté » raconte le supporter en question.

« C’est lui qui a commencé à parler », ajoute Draymond Green après la rencontre. « Quand je me suis rapproché, il n’avait plus grand-chose à dire, mais ce n’est pas grave, on va de l’avant. »

Après cette rapide altercation, le fan des Pelicans a reçu un avertissement de la part du personnel du Smoothie King Center et il a pu rester à sa place, sans être expulsé. Ce n’est en tout cas pas la première fois que Draymond Green s’embrouille avec un spectateur puisqu’en 2022, il avait déjà écopé de 25 000 dollars d’amende pour avoir tenu des propos vulgaires à l’encontre d’un fan de Dallas présent lors d’un duel entre les Warriors aux Mavericks.

⚡️ Quand Draymond Green ️ se chauffe avec un fan qui lui criait… « Angel Reese ! » « Il n'arrêtait pas de dire que je suis une femme. J’ai quatre enfants et un autre en route. Tu ne peux pas continuer à m’appeler ainsi. »pic.twitter.com/Jq3l0uqd0n — Basket USA (@basketusa) November 17, 2025

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 13 28:23 39.3 35.2 58.8 0.7 4.8 5.5 5.7 3.7 0.7 3.1 0.7 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.