Le fils de Kenyon Martin s’engage avec les Rockets… de Ningbo

KJ Martin n’en a pas fini avec les « Rockets », mais change de continent. L’ailier-fort de 24 ans, coupé par le Jazz avant le « training camp », s’est en effet engagé avec les Ningbo Rockets, dans le championnat chinois.

Lancé par Houston où il s’était imposé comme un energizer en sortie de banc, KJ Martin a ensuite porté les couleurs des Clippers, des Sixers puis du Jazz. En cinq saisons NBA, il compile 8.6 points et 4.0 rebonds en 21.6 minutes sur 309 matches, avec une belle efficacité au tir, même si son adresse longue distance reste irrégulière.

Sans opportunité de rebondir en NBA cette saison, il rejoint donc Ningbo où il devrait récupérer un joli salaire, tout en restant en forme… en attendant un appel d'une franchise aux Etats-Unis ?

Clin d’œil amusant : lancé en NBA par les Rockets de Houston, c’est chez les Rockets de Ningbo qu’il va tenter de relancer sa carrière, sur les traces de son père Kenyon Martin, lui aussi passé par la Chine lors du lockout de 2011.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.7 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 2023-24 * All Teams 60 12 53.6 28.6 53.7 0.7 1.5 2.2 0.8 1.7 0.4 0.5 0.2 3.7 2023-24 * PHL 58 12 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.3 0.5 0.2 3.7 2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0 2024-25 * All Teams 43 21 55.2 25.9 78.7 0.7 2.2 2.9 1.1 2.3 0.4 0.6 0.5 6.4 2024-25 * PHL 24 20 61.6 38.1 82.8 0.9 2.1 3.0 0.8 2.6 0.5 0.5 0.7 6.4 2024-25 * UTH 19 23 49.0 18.9 72.2 0.5 2.3 2.8 1.5 2.1 0.3 0.6 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.