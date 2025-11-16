NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
BOS
LAC21:30
SAS
SAC22:00
WAS
BRO0:00
HOU
ORL1:00
NOR
GSW1:00
DAL
POR1:30
PHO
ATL2:00
UTH
CHI2:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Le fils de Kenyon Martin s’engage avec les Rockets… de Ningbo

Publié le 16/11/2025 à 17:48 Twitter Facebook

KJ Martin n’en a pas fini avec les Rockets, mais il va désormais briller en Chine : coupé par le Jazz, l’ailier-fort de 24 ans s’est engagé avec les Ningbo Rockets en CBA.

KJ MartinKJ Martin n’en a pas fini avec les « Rockets », mais change de continent. L’ailier-fort de 24 ans, coupé par le Jazz avant le « training camp », s’est en effet engagé avec les Ningbo Rockets, dans le championnat chinois.

Lancé par Houston où il s’était imposé comme un energizer en sortie de banc, KJ Martin a ensuite porté les couleurs des Clippers, des Sixers puis du Jazz. En cinq saisons NBA, il compile 8.6 points et 4.0 rebonds en 21.6 minutes sur 309 matches, avec une belle efficacité au tir, même si son adresse longue distance reste irrégulière.

Sans opportunité de rebondir en NBA cette saison, il rejoint donc Ningbo où il devrait récupérer un joli salaire, tout en restant en forme… en attendant un appel d'une franchise aux Etats-Unis ?

Clin d’œil amusant : lancé en NBA par les Rockets de Houston, c’est chez les Rockets de Ningbo qu’il va tenter de relancer sa carrière, sur les traces de son père Kenyon Martin, lui aussi passé par la Chine lors du lockout de 2011.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3
2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.7 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8
2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7
2023-24 * All Teams 60 12 53.6 28.6 53.7 0.7 1.5 2.2 0.8 1.7 0.4 0.5 0.2 3.7
2023-24 * PHL 58 12 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.3 0.5 0.2 3.7
2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0
2024-25 * All Teams 43 21 55.2 25.9 78.7 0.7 2.2 2.9 1.1 2.3 0.4 0.6 0.5 6.4
2024-25 * PHL 24 20 61.6 38.1 82.8 0.9 2.1 3.0 0.8 2.6 0.5 0.5 0.7 6.4
2024-25 * UTH 19 23 49.0 18.9 72.2 0.5 2.3 2.8 1.5 2.1 0.3 0.6 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes