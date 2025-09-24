Utah se sépare du fils de Kenyon Martin

Quel est l'objectif d'Utah cette saison ? Difficile de répondre à cette question, mais les dirigeants de Salt Lake City ne comptent clairement pas alourdir les finances du club à moyen terme…

Et sans trop de surprise, le Jazz s'est séparé de KJ Martin, le fils de Kenyon, avant le début du « training camp ».

C'est que le contrat (8 millions de dollars) de l'ailier fort de 24 ans, qui a compilé 6.3 points, 2.8 rebonds et 1.5 passe en 22.7 minutes, lors de ses 19 matchs dans l'Utah la saison dernière, n'était pas garanti. Cela permet ainsi à Utah d'avoir plus de 10 millions de dollars de marge salariale avant l'ouverture de la saison.

Reste désormais à voir ce que Utah va faire avec le contrat (4.2 millions de dollars) de Kevin Love, qui ne serait pas contre l'idée de quitter le club pour rejoindre une équipe plus compétitive.

Le souci, c'est que le vétéran de 37 ans ne suscite visiblement pas beaucoup d'intérêt, et qu'il ne négociera un « buyout », en acceptant donc de faire une croix sur une partie de son salaire, que s'il est certain de trouver un point de chute. Pour le moment, il semble donc prêt à pointer à Salt Lake City, en attendant de voir les options.

K.J. Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 HOU 45 24 50.9 36.5 71.4 1.6 3.8 5.4 1.1 2.0 0.7 0.8 0.9 9.3 2021-22 HOU 79 21 53.3 35.7 63.4 1.0 2.7 3.8 1.3 1.4 0.4 0.8 0.5 8.8 2022-23 HOU 82 28 56.9 31.5 68.0 1.5 4.0 5.5 1.5 1.8 0.5 1.1 0.4 12.7 2023-24 * All Teams 60 12 53.6 28.6 53.7 0.7 1.5 2.2 0.8 1.7 0.4 0.5 0.2 3.7 2023-24 * PHL 58 12 54.4 30.4 53.8 0.7 1.5 2.2 0.9 1.7 0.3 0.5 0.2 3.7 2023-24 * LAC 2 16 40.0 20.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.0 1.0 0.5 5.0 2024-25 * All Teams 43 21 55.2 25.9 78.7 0.7 2.2 2.9 1.1 2.3 0.4 0.6 0.5 6.4 2024-25 * PHL 24 20 61.6 38.1 82.8 0.9 2.1 3.0 0.8 2.6 0.5 0.5 0.7 6.4 2024-25 * UTH 19 23 49.0 18.9 72.2 0.5 2.3 2.8 1.5 2.1 0.3 0.6 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.