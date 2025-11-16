NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
BOS
LAC21:30
SAS
SAC22:00
WAS
BRO0:00
HOU
ORL1:00
NOR
GSW1:00
DAL
POR1:30
PHO
ATL2:00
UTH
CHI2:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Un gros bug informatique au Target Center

Publié le 16/11/2025 à 15:50 Twitter Facebook

Longtemps après le 123-112 final à Minnesota, impossible de trouver la moindre boxscore : un bug du système de statistiques de la NBA a paralysé la saisie en fin de troisième quart-temps.

Le Target Center des WolvesPendant plusieurs heures, il a été impossible de trouver les stats finales de la victoire des Nuggets face aux Wolves (123-112), suite à un bug inédit du système de statistiques de la NBA.

Au Target Center, le logiciel chargé de saisir les stats a en effet planté en fin de troisième quart-temps. D’après un employé des Wolves, tout a crashé lorsque les statisticiens ont tenté d’entrer une double faute sifflée à 2:08 de la fin de la période. À partir de là, plus aucune statistique individuelle n’a été enregistrée…

Le tableau d’affichage, lui, continuait de fonctionner normalement, indiquant le temps et le score jusqu’au 123-112 final en faveur de Denver. Mais pour les médias et les fans, impossible de suivre en direct le nombre de points, de rebonds ou de passes des joueurs, une chose rarissime dans une NBA habituée aux données en temps réel.

Les boxscores complets n’ont finalement été publiés sur NBA.com que plusieurs heures après la rencontre, une fois le problème résolu et toutes les actions reconstituées.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes