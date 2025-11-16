Un gros bug informatique au Target Center

Pendant plusieurs heures, il a été impossible de trouver les stats finales de la victoire des Nuggets face aux Wolves (123-112), suite à un bug inédit du système de statistiques de la NBA.

Au Target Center, le logiciel chargé de saisir les stats a en effet planté en fin de troisième quart-temps. D’après un employé des Wolves, tout a crashé lorsque les statisticiens ont tenté d’entrer une double faute sifflée à 2:08 de la fin de la période. À partir de là, plus aucune statistique individuelle n’a été enregistrée…

Le tableau d’affichage, lui, continuait de fonctionner normalement, indiquant le temps et le score jusqu’au 123-112 final en faveur de Denver. Mais pour les médias et les fans, impossible de suivre en direct le nombre de points, de rebonds ou de passes des joueurs, une chose rarissime dans une NBA habituée aux données en temps réel.

Les boxscores complets n’ont finalement été publiés sur NBA.com que plusieurs heures après la rencontre, une fois le problème résolu et toutes les actions reconstituées.