La passe de trois pour les Raptors

En profitant notamment de leur calendrier, avec des matches contre les très faibles Nets et Pacers, les Raptors viennent de remporter trois matches de suite – le dernier contre Indiana – et affichent désormais un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Et c'est important pour la franchise de Toronto.

Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis le 1er février 2022 que les Canadiens possèdent un bilan (positif) avec trois matches au-dessus des 50% de victoires. Ils finiront cette saison régulière avec 48 succès et disputeront le premier tour des playoffs contre Philadelphie.

« Cela fait un moment », reconnaît Scottie Barnes, qui vivait alors sa première saison au Canada. « On a été en difficulté ici, à Toronto, et je suis heureux qu'on soit dans cette position. Mais rien n'est acquis, on doit encore lutter, rester affamé. Le fait d'être au-dessus des 50% ne veut rien dire. »

Pour l'instant, cela veut dire une quatrième place à l'Est, derrière Detroit, New York et Cleveland, et c'est déjà une bonne chose après deux saisons très compliquées. Les Raptors restent ainsi sur sept victoires en huit matches.

« Il y a encore beaucoup de choses à améliorer et on est loin d'être parfait, mais je veux souligner notre manière de trouver des solutions pendant les matches », insiste Jakob Poeltl. « On n'a pas toujours bien commencé les matches, on fait des erreurs au début mais on trouve toujours, au moins sur les huit derniers matches, une manière de répondre, peu importe ce que l'équipe adverse propose. On arrive à exploiter leurs faiblesses. J'aime notre façon de réagir aux stratégies des autres équipes. On est très bon dans ce domaine. »

La bonne dynamique pourrait se poursuivre puisque le calendrier à venir est très clément, avec Charlotte, Philadelphie, Washington et Brooklyn à affronter d'ici le dimanche 23 novembre.