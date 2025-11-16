Le MVP de la nuit | Luka Doncic consolide son statut de meilleur marqueur

Sur le moment, Doc Rivers a laissé tomber ses bras, exaspéré. Le coach des Bucks venait d'utiliser un « challenge » pour contester une faute sifflée à Kyle Kuzma sur une tentative lointaine de Luka Doncic, à moins de quatre minutes de la fin du match.

L'analyse des ralentis a confirmé que le joueur des Bucks avait bien touché la main de shooteur de son homologue au moment du tir. Les trois lancers-francs étaient donc confirmés. « Luka est bon. On peut l’expliquer de toutes les manières que vous voulez : Luka est bon », lâche sur cette séquence, le coach de Milwaukee après la rencontre, en guise de faux compliment, estimant que le Slovène avait initié le contact avec son pied.

Doc Rivers aura beau se lamenter, ce passage sur la ligne des lancers-francs allait permettre à Luka Doncic d'achever un peu plus les Bucks tout en franchissant le cap des 40 points, pour la quatrième fois cette saison.

À Milwaukee, il a passé beaucoup de son temps sur cette ligne de réparation (18/20), mais il a également fait parler son talent avec ses missiles lointains. À l'instar de la fin de son troisième quart-temps où il a enchaîné deux tirs à 3-points de suite sur le pauvre Gary Harris. De quoi permettre à Los Angeles de rester à distance au score alors que les locaux tentaient laborieusement de revenir.

Une grosse performance malgré la fatigue

« On a répondu deux fois en fait. Ils ont fait leur ‘run', on revient à 22 points d'avance, ils sont encore revenus. Luka et AR (Austin Reaves), comme ils l'ont fait toute la soirée, nous ont guidés. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison, ils font un boulot exceptionnel pour mener notre équipe », complimente JJ Redick.

Son joueur vedette a terminé avec 41 points (9/19 aux tirs dont 5/11 de loin), 9 rebonds et 6 passes pour 44 d'évaluation, et un +25 lorsqu'il était en jeu. Impressionnant, comme son équipe.

« C'est assez incroyable. On joue en ‘back-to-back'. Je crois que AR et moi avons joué 40 minutes hier (sur le parquet des Pelicans). On a eu un long vol pour venir, avec une arrivée à 3 heures du matin. Tout le monde est fatigué. Alors avoir 30 points d'avance à la pause, ça en dit long sur ce groupe », apprécie-t-il.

Ce dernier a ainsi remporté son duel à distance avec Giannis Antetokounmpo, auteur de 15 de ses 32 points dans le troisième quart-temps, son dauphin au classement des meilleurs marqueurs de la ligue. Le Slovène (34.4 points) a désormais près de deux points d'avance sur le Grec (32.6).

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 9 37:00 46.9 31.3 76.5 0.9 8.0 8.9 9.2 2.7 1.8 3.8 0.4 33.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.