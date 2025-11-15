Pour changer l’énergie des Kings, Dennis Schröder rejoint le banc

Certes, les Kings ont perdu cette nuit pour la cinquième fois de suite, sur le parquet des Kings, mais Doug Christie était beaucoup plus positif sur son équipe que ces derniers jours.

« Ces gars-là sont motivés », assurait le coach. « J'ai passé toute ma vie dans cette ligue, dans le monde du basket. Il y a des hauts et des bas, et toutes sortes de choses. Cela fait partie de notre métier. Mais ils sont motivés, donc je m'attends à ce qu'ils se donnent à fond sur le terrain. »

Et pour que son équipe se donne à fond, l'entraîneur a décidé de replacer Dennis Schröder en 6e homme.

C'est donc Russell Westbrook, pourtant arrivé sur le tard dans la franchise de Sacramento, qui a pris la direction des opérations en début de match, pour atteindre les 10 000 passes décisives en carrière.

« Nous cherchons des solutions et nous essayons de nous assurer que nous mettons en place une équipe qui représente toutes ces choses dont j'ai parlé », a déclaré Doug Christie, interrogé sur la rétrogradation de Dennis Schröder. « Tout est donc sujet à discussion … Mais plus que tout, il s'agit simplement de l'énergie, de la dynamique, pour s'assurer que nous trouvons quelque chose qui correspond au basket des Sacramento Kings, alors que nous continuons à définir notre identité. Et nous y parviendrons, sans aucun doute. »

Signé pour 45 millions de dollars sur trois ans durant l'intersaison, Dennis Schröder ne sera donc resté que 12 matchs comme titulaire au sein des Kings. Et il poursuit sa drôle de carrière en NBA, lui qui est si brillant dans le basket FIBA et qui n'arrive pourtant pas à s'établir comme chef d'orchestre d'une franchise de la Grande Ligue.

Dennis Schröder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13:05 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19:41 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20:16 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 32:02 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31:01 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29:17 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30:45 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32:04 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS 49 29:15 44.0 34.9 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 2.4 0.8 2.1 0.1 14.4 2021-22 HOU 15 26:56 39.3 32.8 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 2.5 0.8 2.6 0.2 10.9 2022-23 LAL 66 30:05 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 BKN 29 31:58 42.4 41.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 2.0 0.6 2.4 0.3 14.6 2023-24 TOR 51 30:34 44.2 35.0 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 2.1 0.9 1.6 0.2 13.7 2024-25 DET 28 25:11 37.8 30.2 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 2.0 0.5 1.3 0.2 10.8 2024-25 GS 24 26:10 37.5 32.2 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 2.8 1.0 2.0 0.1 10.6 2024-25 BKN 23 33:34 45.2 38.7 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 2.4 1.1 2.6 0.2 18.4 2025-26 SAC 12 30:10 38.2 30.0 85.0 0.3 2.9 3.3 6.0 1.8 1.1 2.2 0.3 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.