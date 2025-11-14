La montée en puissance silencieuse de Jaden McDaniels

Chris Finch réclamait récemment qu'il hausse le ton en défense. Le coach semble avoir moins besoin d'en faire autant pour le volet offensif de Jaden McDaniels. Car ce dernier y signe un début de saison remarquable.

« On va continuer à lui donner le ballon, à mettre le ballon dans ses mains. Il peut jouer avec le ballon ; il doit faire le bon choix. S’il le fait, on peut être dix fois meilleurs. Parce que c’est un super scoreur. On a juste besoin qu’il soit un autre facilitateur pour nous », réclame Anthony Edwards, dont la poignée de matchs manqués a aussi favorisé sa montée en puissance.

L'idée de le responsabiliser en attaque n'est pas nouvelle. Peu de temps après avoir pris les rênes des Wolves, Chris Finch avait commencé à dire qu'il voyait chez Jaden McDaniels un potentiel pour devenir la version locale de Scottie Pippen. Autrement dit un défenseur de très haut niveau, également capable de scorer en quantité, à l'instar de l'ancienne légende des Bulls, qui tournait à 18 points de moyenne à Chicago.

Ce plan a été contrarié à l'été 2024 quand Minnesota a échangé Karl-Anthony Towns pour récupérer Julius Randle, aujourd'hui deuxième option offensive de l'équipe derrière Anthony Edwards, et Donte DiVincenzo. Deux joueurs dont il a fallu faciliter l'intégration, au détriment du développement attendu de Jaden McDaniels.

« Un peu plat » lors de ses débuts

Un Julius Randle qui voit aujourd'hui chez son coéquipier « l'un des meilleurs joueurs ‘two-way' (capables de défendre et d'attaquer) de la ligue. On doit être constants là-dedans et continuer à lui donner confiance, en lui faisant confiance. » Son ailier ne semble pas en manquer cette saison, au regard de ses pourcentages d'adresse : 55% aux tirs, dont 54% de loin et 84% aux lancers-francs. Que des records en carrière.

« On voit qu’il a travaillé. Les cinq premières années de sa carrière, c’était un peu plat », remarquait Anthony Edwards après la soirée d'ouverture, contre Portland, où il avait pu apprécier la trajectoire en arc du tir de son coéquipier. « C’est le même tir. Il s'agit de tirer un peu plus haut et d'avoir confiance. Laisser partir le ballon et ne pas se soucier du résultat. C’est ça la partie la plus importante », lui répond Jaden McDaniels.

Chris Finch reste persuadé qu'il a « ça en lui », cette capacité de shooter avec un haut volume d'adresse sans être seulement un joueur qui attend dans le corner. On voit clairement cette saison qu'il est capable de marquer après s'être créé son propre tir.

« Quand vous avez des menaces à 3-points comme lui, des menaces offensives comme lui, et les shooteurs qu'on a autour, ainsi que quelqu’un comme moi qui coupe vers le panier, ça force les équipes à prendre des décisions difficiles », conclut Rudy Gobert, dont l'équipe occupe la 6e place à l'Ouest avec 7 victoires en 11 sorties.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 23:59 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25:45 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30:35 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29:14 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31:53 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 11 31:44 55.0 53.8 84.4 1.1 3.5 4.6 2.2 3.6 0.9 1.8 1.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.