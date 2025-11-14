Scottie Barnes, un leader des deux côtés du terrain aux Raptors

Meilleur marqueur des Raptors chez les Cavaliers jeudi ? Scottie Barnes. Meilleur rebondeur ? Scottie Barnes, encore. Meilleur passeur ? Scottie Barnes, toujours. Et le meilleur contreur ? Toujours le même Scottie Barnes.

L'ailier de Toronto s'est démultiplié jeudi pour porter les siens vers un succès probant sur le parquet de Cleveland (113-126). Proche du triple-double (28 points, 10 rebonds, 8 passes), il a montré l'exemple et affiché sa polyvalence des deux côtés du terrain.

Il a beau ne pas trop apprécier les comparaisons et n'avoir que des compliments à adresser à Evan Mobley, difficile de ne pas regarder le match du Floridien sous le prisme de son duel avec son camarade de la promotion 2021 de la Draft. Depuis leur duel serré pour le titre de rookie de l'année, remporté par Scottie Barnes, l'intérieur des Cavaliers semblait avoir pris le pas, avec une saison 2024/25 très aboutie. Jeudi soir, le duel à distance a pourtant vite tourné en faveur du All-Star de Toronto, omniprésent.

« Je vois Scottie évoluer à un haut niveau de nombreuses soirées » s'est félicité son entraîneur Darko Rajakovic. « Cela a l'air facile quand vous voyez les choses qu'il fait en attaque, c'est facile d'identifier qu'il a fait un bon match (28 points à 12/22 au tir). Mais il fait tellement plus pour nous. »

À toute vitesse des deux côtés du terrain

Face aux Cavaliers, Scottie Barnes a ainsi opéré dans tous les registres, les plus attendus comme certains plus surprenants. À commencer pour son habituelle facilité sur jeu rapide (6 points et 3 passes décisives jeudi) qui a fait très mal à des Cavaliers à bout de souffle. « C'est amusant, on rit de lui parfois parce qu'il pousse tout le temps en transition » en souriait Jamal Shead en conférence de presse. « Parfois, nous avons le surnombre, parfois non. Mais vous savez, cela vous donne envie de courir avec lui. Vous savez qu'il va accélérer et obtenir l'avantage, mais nous ne sommes pas toujours là pour l'aider et cela ne laisse pas une bonne impression. »

Si le Raptor était souvent le premier arrivé au cercle adverse, cela ne l'a pas empêché de jouer les derniers rideaux, avec cinq contres. Sur une action en début de troisième quart-temps, Scottie Barnes a fait la totale en venant en aide sur Donovan Mitchell pour lui fermer l'accès vers le cercle avant de revenir sur Evan Mobley et de contrer sa tentative à 3-points, puis de filer au lay-up en contre-attaque, le tout en à peine sept secondes.

« Les cinq contres, les passes déviées, les rotations défensives, comment il protège le cercle… Il fait un travail incroyable pour nous » salue encore Darko Rajakovic.

Scottie block ➡️ Scottie layup Barnes active on both ends to open the 2H! pic.twitter.com/bYlqEVqDY3 — NBA (@NBA) November 14, 2025

« Je sais ce dont je suis capable, donc je dois simplement le faire chaque soir » a résumé le MVP du match. « Attaquer en transition, être agressif des deux côtés du parquet et beaucoup aider mes coéquipiers. Quand je suis agressif, alors je peux accélérer en contre-attaque, attirer la défense sur moi et pouvoir trouver un coéquipier. Cela offre beaucoup de solutions à notre équipe. »

Une dynamique de All-Star

Des solutions, Scottie Barnes n'en a pas manqué jeudi, bien aidé comme depuis le début de saison par les débuts réussis de Brandon Ingram avec le maillot de Toronto. L'ailier a été maladroit à Cleveland, mais il a compensé par son pouvoir d'attraction sur l'arrière-garde adverse.

« La moitié de nos attaques passaient par Brandon, et Cleveland faisait un bon travail à essayer de le sortir des systèmes » a analysé Jamal Shead. “Mais il est tellement altruiste, il nous disait : ‘Regardez comme ils me gèrent, cherchez Scottie sur ces actions.' »

Le plan a fonctionné avec 18 points inscrits dans la raquette par Scottie Barnes, fréquemment plus libéré, et en outre adroit à mi-distance dans la peinture. Ces Raptors « new look » séduisent, et comptent désormais deux victoires au-dessus de la ligne des 50 % de succès, une première depuis plus de trois ans pour la franchise canadienne. Et Scottie Barnes est lancé sur un rythme de All-Star (20.2 points, 7.6 rebonds, 5.2 passes, 1.5 interception, 1.8 contre).

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 12 32:30 50.5 42.9 79.5 1.9 5.7 7.6 5.2 3.3 1.5 1.9 1.8 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.