Onyeka Okongwu en mode Al Horford

Après s'être chauffé le bras face aux Kings avec 21 points à 6 sur 7 aux tirs, dont 2 sur 3 à 3-points, Onyeka Okongwu a remis ça 24 heures plus tard à Utah.

Mieux, face à Lauri Markkanen, l'intérieur nigérian s'offre deux records en carrière avec 32 points et 8 paniers à 3-points ! Dans un style qui rappelle forcément Al Horford, ancienne légende des Hawks, Onyeka Okongwu s'est planté dans les coins ou face au cercle pour punir le Jazz.

« Je prends simplement ce que la défense me donne. Aujourd’hui, j’étais en confiance. Je veux juste rester agressif » répond la doublure habituelle de Kristaps Porzingis, qui ajoute 11 rebonds, 3 contres et 2 interceptions.

Forcément, en dégainant avec efficacité de loin, Onyeka Okongwu a obligé Jusuf Nurkic et Lauri Markkanen à sortir au large, et il les a ensuite punis près du cercle. On l'a même vu partir de la ligne à 3-points pour aller au dunk, comme pourrait le faire un Paolo Banchero ou un Pascal Siakam.

À écouter Quin Snyder, cela fait des mois que le staff d'Atlanta le prépare à vivre des soirées comme celle-ci.

« Les mots me manquent pour évoquer Jalen (Johnson) et Onyeka » répond le coach des Hawks. « Je me rappelle encore, l’an dernier à Indiana, Coach Lang travaillait avec Onyeka… On lui montrait les zones où il aurait des tirs à 3-points. Je l’ai encore en tête à s’entraîner, répéter, répéter, répéter… Et ce soir, ce sont des paniers importants qu’il met. Mais surtout : on avait besoin de lui, et il a répondu présent. »