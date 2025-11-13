Devin Booker ne s’emballe pas après le bon départ des Suns

Après 12 matchs, ils devancent les Warriors, les Clippers ou même leurs adversaires du soir hier, les Mavs. Avec sept victoires, dont quatre de suite, et cinq défaites, les Suns pointent à la 7e place à l'Ouest. Pas forcément la position où ils étaient attendus, d'autant que Jalen Green a passé plus de temps à l'infirmerie que sur les parquets.

Le contraste de dynamique avec les Texans était saisissant hier. Alors que Jason Kidd, privé de deux éléments clés (Anthony Davis et Kyrie Irving), multiplie les expérimentations pour entourer au mieux Cooper Flagg dans son cinq, les Suns assument leur recours à quatre shooteurs autour d'un pivot « classique ». Et la méthode fonctionne.

« On joue dur, des deux côtés du terrain. On a bien commencé ce soir, on les a un peu laissés revenir dans le quatrième, mais dans l’ensemble on a contrôlé le match et on s’est mis dans une bonne position avec un petit matelas en fin de match », résume Devin Booker dont la formation a compté jusqu'à 18 points d'avance, après avoir été menée de 10 unités dans le premier quart-temps.

Interrogé sur ce bon début de saison, le leader de l'équipe n'oublie pas où en étaient les Suns un an plus tôt. « On était dans une bonne position à la même période l’an dernier. Je crois qu’on avait un bilan de 9‑1 à Dallas après notre victoire », se trompe-t-il d'une victoire. Un départ canon marqué par de courts succès où le sang-froid des Suns dans les moments chauds avait payé. Mais leur forme n'avait pas résisté à la blessure de Kevin Durant.

« On ne se laisse pas emporter par l’euphorie »

C'est ce qui fait relativiser Devin Booker aujourd'hui. « Donc on ne se laisse pas emporter par l’euphorie ici, mais on joue avec fierté et urgence. On a obtenu quelques victoires convaincantes. Lors du dernier match, on n’a pas vraiment joué le quatrième quart, alors maintenant on se rassemble, on commence à fonctionner collectivement, mais il nous reste encore du boulot », note ainsi le meneur/arrière.

En matière de victoire marquante, il faut bien sûr citer ce duel remporté face aux Spurs, avec un Victor Wembanyama muselé comme rarement. Puis deux succès de suite face aux Clippers, même si dans l'un de ces matchs, Kawhi Leonard et James Harden étaient sur la touche.

La différence entre les Suns actuels et ceux de la version « Big Three » ? « On joue à un rythme plus élevé, on peut surprendre davantage d’adversaires en transition. On est bien connectés défensivement, ce qui nous permet d’avoir des tirs plus ouverts en transition et de jouer plus vite », analyse l'ancien partenaire de jeu de « KD » et Bradley Beal. Son impression se confirme timidement dans les chiffres : leur « pace » est légèrement plus élevée (de 98.31. à 100.46) et ils marquent plus en contre-attaque en moyenne (de 12.7 à 13.9).

L'autre particularité du début de saison des Suns est qu'ils n'ont affronté que des équipes de l'Ouest pour l'heure. Leur premier duel face à une équipe de l'Est aura lieu la nuit prochaine, avec la réception des Pacers. Le calendrier n'a donc pas été évident. « L’Ouest, c'est toujours costaud, ça a toujours été le cas. […] Comme je l’ai dit, il nous reste du travail, mais j’aime bien la position dans laquelle on se trouve », conclut Devin Booker.