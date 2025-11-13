Même battu, Victor Wembanyama voulait entrer dans l’histoire des Spurs

C'est un club très, très fermé dans lequel sont rentrés cette nuit Victor Wembanyama et Stephon Castle. Celui des duos de coéquipiers, auteurs d'un triple-double à 20 points et plus dans la même rencontre. Dans la défaite face aux Warriors, les deux derniers « Rookies Of The Year » sont devenus le cinquième tandem à réussir cette prouesse.

C'est même la première fois que deux joueurs des Spurs finissent une rencontre avec un triple-double chacun !

Un exploit auquel « Wemby » tenait, et il est donc allé chercher sa 10e passe décisive à la dernière seconde, alors que le match était plié et les gradins vides.

If you bet on Victor Wembanyama to record a triple-double (+3100), this is how you cashed A full-court pass on the final shot of the game to get his 10th assist pic.twitter.com/bkPG1cg4ia — Pikkit (@pikkitsports) November 13, 2025

Stephon Castle voulait son triple-double

« J'ai pensé aux deux triple-double. Je ne me souviens pas du score, mais je pense que c'était le bon choix » assume Victor Wembanyama, qui termine la rencontre avec 31 points, 15 rebonds et 10 passes (et 8 balles perdues…).

À ses côtés, Stephon Castle profite de cette ultime passe pour terminer la partie avec 23 points, 10 rebonds et 10 passes. C'est son premier triple-double en carrière.

Même satisfaction chez l'arrière des Spurs. « C’est surprenant vu l’histoire et tous les bons joueurs passés ici. Evidemment, on voulait gagner, mais oui, je suis heureux de nos deux triple-double. C’est quelque chose de formidable d’en faire partie. Je suis fier d’en faire partie, mais il nous fallait une victoire pour compléter le tout. »

Pour la petite histoire, Stephon Castle est allé chercher son 10e rebond à cinq secondes de la fin, et il y tenait aussi… « Il y avait eu quelques matchs comme ça l’an dernier où je l’avais manqué d’une unité, donc oui, évidemment on voulait gagner, mais je suis content de l’avoir enfin obtenu », conclut le Rookie de l’année 2025.