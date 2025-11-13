Tuomas Iisalo très en colère contre ses joueurs

C'est à se demander s'il n'y a pas une compétition entre les Mavericks, les Clippers, les Kings et les Grizzlies pour savoir quelle équipe est la plus malade, la plus décevante de la conférence Ouest après trois semaines de compétition. Les quatre formations ont sorti « le grand jeu » pourrait-on dire mercredi soir, avec des défaites et pour certaines, des prestations particulièrement vilaines.

La pire est peut-être pour Sacramento, humilié par les Hawks. Mais Memphis n'a clairement pas de quoi se vanter, avec un revers de 36 points à Boston. Ja Morant était absent, ainsi que Ty Jerome et Scotty Pippen Jr, mais pour Tuomas Iisalo, ça ne suffit pas à expliquer une telle pauvreté.

« On peut perdre des matches, ça fait partie du jeu. Mais s'écarter de notre identité ou des choses nécessaires qui permettent de gagner, c'est quelque chose que l'on doit corriger immédiatement », annonce le coach des Grizzlies, face à cette septième défaite en huit matches.

« Que l'on soit en difficulté certains matches, d'accord, mais ça ne devrait pas être à cause d'un manque d'efforts »

Maladroits en attaque avec seulement 33% de réussite au shoot et 23% à 3-pts, les joueurs de Memphis ont aussi très mal défendu, ne gênant presque jamais les Celtics. Bref, rien n'a fonctionné dans cette partie.

« Une des manières de perdre, c'est de ne pas mettre des tirs. On a été en grande difficulté, même sur des shoots ouverts à 3-pts. On n'a rien mis près du cercle », se lamente l'entraîneur. « Dans le même temps, eux ont shooté à un niveau d'adresse élevé. Très bien, ça fait partie du basket et ça arrive parfois. Les Celtics ont été tout ce qu'on veut être : une équipe plus rapide que l'autre, qui joue plus dur, qui est mieux organisée et c'est dur à avaler pour un coach. Et ça doit être le cas pour tous les joueurs. »

Ce qui dérange le plus Tuomas Iisalo, c'est le manque d'efforts, les limites affichées par ses joueurs. « On s'est fait démolir aux rebonds. On a donné presque 40 points (34 exactement) sur seconde chance, alors qu'ils ne sont pas vraiment plus grands ou puissants que nous », remarque-t-il. « En transition, c'est une chose mais même sur demi-terrain, on a été en retard, incapable de communiquer. »

Et même avec plusieurs temps-morts rapides en première période, les Grizzlies n'ont jamais pu se réveiller, ni montrer un peu d'orgueil. « On sait qu'on peut faire mieux. La situation est compliquée, avec de gros adversaires à affronter et, en même temps, des cadres absents. On doit transformer ça en motivation. Que l'on soit en difficulté certains matches, d'accord, mais ça ne devrait pas être à cause d'un manque d'efforts comme dans ce match », conclut le coach.