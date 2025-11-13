La Air Jordan 40 passe au bordeaux

Sortie il y a quatre mois mois, la Air Jordan 40 continue de se dévoiler à travers de nouveaux coloris. Après avoir été plutôt sobre jusqu'à présent, la 40e Air Jordan du nom s'offre une goutte d'ivresse avec ce coloris « Bordeaux ».

L'ensemble fait son effet, bonifié par une tige en cuir vieilli couleur bordeaux assortie d'une fine bande jaune sur la partie intérieure de l'empeigne. La semelle, qui se distingue cette année par une association inédite, entre la mousse Zoom X et une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, ressort également d'un bordeaux un poil plus foncé.

La Air Jordan 40 « Bordeaux » est officiellement sortie aujourd'hui en France et sur Basket4Ballers au prix de 200 euros. Le stock s'est rapidement écoulé mais devrait très rapidement être réapprovisionné. A part la version « The Classic », les quatre autres coloris de la Air Jordan 40 restent disponibles à la vente sur Basket4Ballers.