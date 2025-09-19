Jordan Brand s'apprête à passer à la vitesse supérieure pour accompagner la montée en puissance de la Air Jordan 40 . La marque au Jumpman s'est démenée pour concevoir une héritière digne de ce nom à la Air Jordan 39. L'heure est maintenant venue de garnir le modèle de différents coloris comme ce « Dusty Rose » qui va compléter la galerie après les deux premiers, baptisés « The Classic » et « Blue Suede ».

La marque au Jumpman a une nouvelle fois sorti le grand jeu pour garantir un modèle haut de gamme sur le plan technique et également au niveau du design. On commence par le plus important, à savoir la composition de la semelle qui frôle toujours l'excellence sur les modèles Air Jordan, ce qui est à nouveau le cas cette année.

C'est le retour de l'inévitable mousse Zoom X, déjà présente sur la AJ 39, qui provient de la catégorie Nike Running et notamment de la « Nike Zoom VaporFly 4% » portée par l’athlète kényan Eliud Kipchoge. Elle sera cette fois associée à un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

Son design a également été soigné avec une tige en cuir de première qualité, un logo Jordan Brand sur la languette et un logo Nike sur la base du talon. On retrouve également des éléments rappelant les Air Jordan 3, 5, 13 et 14. Ce coloris en rose et noir, la tige est assorti d'une tige en cuir verni.

La Air Jordan 40 « Dusty Rose » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.