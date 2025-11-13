À Washington, le flou demeure autour de Bilal Coulibaly

Absent durant la première semaine de compétition en raison de sa convalescence après une opération estivale au pouce droit, Bilal Coulibaly est de nouveau éloigné des parquets depuis une semaine à Washington.

Cette fois, c’est une blessure au mollet gauche qui le tient écarté du jeu et, comme le rapporte le Washington Post, Brian Keefe est pour l’instant incapable d’annoncer une date de retour pour son ailier français. Coulibaly reste donc coincé à l’infirmerie pour une durée indéterminée, même si son coach assure qu’il progresse.

Avant ce nouveau coup d’arrêt, le jeune Wizard n’avait disputé que quatre petites rencontres, pour des moyennes de 10.5 points, 4.8 rebonds, 3.3 passes, 1 interception et 1 contre en 24 minutes. Des statistiques intéressantes, mais ternies par une adresse largement perfectible : 37 % au tir, dont 29 % à 3 points, et 69 % aux lancers-francs.

Un contexte loin d’être idéal, d’autant qu'à son poste Kyshawn George et Tre Johnson profitent de son absence pour se montrer. Sans toutefois parvenir à relancer la franchise de la capitale, toujours lanterne rouge de la conférence Est avec seulement une victoire en douze rencontres…

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 4 23:45 36.8 29.4 69.2 1.0 3.8 4.8 3.3 2.5 1.0 2.5 1.0 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.