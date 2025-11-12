De la vidéo au parquet, Ace Bailey accélère sa progression

Lundi, Ace Bailey accomplissait un de ses rêves en étant titulaire pour la première fois de sa carrière NBA et ce mardi, le rookie du Jazz était une nouvelle fois dans le cinq de départ de Will Hardy, pour la réception des Pacers.

Dès le début de la rencontre, il réussit un dunk et enchaîne avec un stepback à 3-points, où il pourtant est en difficulté en ce début de saison puisqu’il n'affichait que 18% de réussite derrière l’arc jusque-là…

Ces deux actions sont le point de départ d’une mi-temps pleine pour l’ancien de Rutgers. Au moment de rejoindre les vestiaires, il comptait 17 points avec trois tirs primés au compteur.

« Il ne cesse de s’améliorer, il n’arrête pas de poser des questions dans le vestiaire pour s’améliorer », résume Lauri Markkanen. « Il travaille beaucoup, il regarde énormément de vidéos et cela se voit. Il est jeune donc il continue de faire des erreurs, mais nous voyons son talent et l’éthique de travail qu’il possède. »

En seconde période, l’ailier de Salt Lake City a été plus discret puisqu'il n’a inscrit que trois points dans la large victoire du Jazz sur les Pacers (152-128).

Un mordu de vidéo

Ace Bailey finit ainsi la soirée avec 20 unités à 7/13 au tir et 4/8 derrière l’arc, des records en carrière dans chacune de ces catégories statistiques. Il a ajouté quatre rebonds et délivré une passe décisive en 25 minutes de jeu.

Étonnamment, Ace Bailey est plus fier de cette passe décisive envoyée à Lauri Markkanen lors du troisième quart-temps plutôt que de ses 20 points comme il l’a confié après la rencontre : « Tout le monde était enthousiaste. Cette passe et le rebond que j’ai pris au début du match sont mes deux actions préférées ce soir. »

« Je regarde beaucoup de vidéos avec Coach Chad [Foncier], j’en regarde aussi chez moi ou avec mes coéquipiers sans les entraîneurs », explique le numéro 5 de la dernière Draft. « Quand vous ne vous entraînez pas, les sessions vidéo sont les meilleures alternatives. J’en regardais déjà beaucoup à Rutgers, mais pas autant qu’en NBA. Quand je regarde un autre joueur, si c’est un droitier je me dis qu’il peut attaquer avec sa main droite, mais je regarde aussi comment il revient sur sa main gauche. Je fais attention à tous les détails. Quand je me regarde, je cherche à savoir si un meilleur tir était disponible ou si j’ai manqué une passe ou une opportunité pour un rebond. »

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 11 19:55 38.3 26.7 92.9 2.0 1.7 3.7 1.5 2.1 0.5 1.4 0.1 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.