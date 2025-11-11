Avec sa première titularisation, Ace Bailey a accompli un de ses rêves

Will Hardy abordait ce duel face aux Wolves avec une modification dans son cinq majeur et l’intégration d’Ace Bailey, qui connaissait donc sa première titularisation en NBA. Pour se préparer à cet événement particulier qu’il a appris la veille à l’entraînement, le rookie du Jazz n’a pas hésité à demander conseil à ses coéquipiers.

« Je ne lui ai pas vraiment donné de conseils, c’est lui qui est venu me voir », commente Keyonte George, auteur de 27 points face aux Wolves. « Il voulait juste s’assurer que si je le voyais faire une bêtise, je lui en parlerais. Il assume tout ce qu’il fait. »

De son côté, Ace Bailey explique qu’il voulait faire la meilleure impression possible : « J’étais enthousiaste. Je ne voulais faire aucune erreur parce que c’était ma première titularisation. Donc j’ai posé beaucoup de questions, comme tous les rookies doivent le faire. J’arrivais dans ce match sans trop savoir à quoi m’attendre face à une équipe qui jouait la deuxième partie de son back-to-back. Donc j’ai essayé d’en apprendre un maximum. »

Si la victoire n’a pas été au bout, le Jazz a montré un meilleur visage pour ce second duel face à Minnesota, après sa défaite de 40 points, vendredi dernier. Les hommes de Will Hardy ont tenu en première mi-temps et menaient même au moment de rejoindre les vestiaires avant de céder dans le troisième acte et de s’incliner 113 à 120.

Une dédicace pour sa mère

Au terme de sa première titularisation en NBA, Ace Bailey a terminé avec 10 points à 4/9 au tir, 7 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. En conférence de presse, il a expliqué que son sens du rebond lui venait de sa mère, Ramika McGee qui a notamment joué deux saisons à l'université du côté de West Virginia entre 2003 et 2005.

« Ma mère avait tendance à jouer au poste 4 et c’était quelque chose qu’elle prêchait tout le temps », se souvient l’ailier du Jazz. « Elle me disait que si je n’avais pas le ballon, je devais aller au rebond. Cela offre une opportunité supplémentaire pour l'équipe et un rebond pour moi. Chaque action a des conséquences donc je dois aller chercher le ballon et lancer la contre-attaque. »

Avec cette première titularisation, Ace Bailey affirme avoir accompli un de ses objectifs : « Entendre son nom être appelé parmi les titulaires, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais, c’est un rêve qui devient réalité. »

La prochaine étape pour le joueur de 19 ans sera certainement de régler la mire puisqu’il connaît un début de saison compliqué avec 6.3 points de moyenne à 35% de réussite au tir et seulement 18% de loin.

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 10 19:18 35.3 18.2 91.7 1.9 1.8 3.7 1.6 2.0 0.6 1.4 0.1 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.