Noa Essengue brille en G-League face à Victor Oladipo

Comme il n'a pas réussi à convaincre Billy Donovan de lui offrir du temps de jeu en ce début de saison, Noa Essengue a logiquement été envoyé en G-League pour se faire les dents et continuer de progresser. Il vient de jouer son premier match avec les Windy City Bulls.

Et pas contre n'importe qui puisque, en face, c'était le Wisconsin Herd d'un certain Victor Oladipo, qui cherche toujours à réussir son comeback vers la NBA.

Le Français a brillé dans la victoire de son équipe (127-114) en marquant 28 points à 11/21 au shoot, dont 23 rien qu'en première période où il a pu faire apprécier ses qualités de pénétration, avec en plus deux paniers primés. Sans oublier ses 8 rebonds.

Noa Essengue a donc été le meilleur marqueur et joueur de cette rencontre quand Victor Oladipo, lui, a été plus discret avec 11 points à 5/12 au shoot.