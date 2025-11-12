Chet Holmgren au plus-que-parfait

Certes, les Warriors sont dans le creux de la vague, mais cette nuit, Chet Holmgren s'est promené face à eux : 23 points à 9 sur 9 aux tirs, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre en 25 minutes. À l'image de son dernier panier, un fadeaway sur Brandin Podziemski, le nouvel ailier-fort du Thunder ne pouvait rien rater dans la large victoire des champions NBA.

« Vu ma marge de progression, j’ai compris comment m’améliorer désormais, » explique Chet Holmgren, décalé à temps plein au poste 4 cette saison. « Avant, je me donnais à fond simplement parce que je voulais travailler dur. En passant par une longue série de playoffs et en remportant la finale, tu affrontes vraiment les meilleures équipes à leur meilleur niveau, et ça t’apprend sur quoi tu dois travailler. J’ai l’impression d’avoir fait du très bon travail cet été. »

Qu'en pense son coach, qui a donc choisi d'associer Chet Holmgren avec Isaiah Hartenstein, placé lui au poste 5 ?

« C'est quelque chose qui mûrit depuis le début de la saison. Chet fait du très bon travail dans son rôle d’ailier-fort. Il trouve ses positions, s’implique bien dans les transitions » analyse le coach du Thunder. « Je pense que ça l’aide beaucoup. Il a aussi un bon sens du spacing — ce soir, il a bien su exploiter la ligne de fond. Il peut évidemment créer aussi, mais il a vraiment affiné son jeu collectif, même à un poste qu’il ne jouait pas en début de carrière. C’est comme ça qu’on arrive à des soirées comme celle d’aujourd’hui pour lui. »

Chet Holmgren apprend très vite

Bien parti pour décrocher sa première sélection au All-Star Game, Chet Holmgren n'en fait jamais trop. Il tourne à 19.6 points et 8.9 rebonds de moyenne sans donner l'impression de forcer.

Surtout, il joue parfaitement son rôle d'épouvantail en défense. Certes, il n'intimide pas autant qu'un Victor Wembanyama, mais cette nuit, les Warriors ont plusieurs fois rebroussé chemin en le voyant devant eux. Mais pour son coach, la grande différence, c'est son apprentissage à vitesse grand V du poste d'ailier-fort.

« Il faut du temps pour s’adapter à la vitesse des situations de un-contre-un, au spacing, pour anticiper quand tu vas recevoir le ballon. Tout ça, il l’a intégré petit à petit » souligne Mark Daigneault. « Ça lui permet d’anticiper ses tirs, de mieux se positionner sur le périmètre, comme le font Isaiah Joe et Aaron Wiggins. Il apprend d’eux et progresse vite. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 7 31:09 54.9 33.3 86.8 1.6 7.0 8.6 1.9 4.1 1.0 2.4 1.3 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.