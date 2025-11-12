Héroïque face aux Celtics, Justin Edwards bientôt… grondé par sa mère

« Je ne savais même pas que j'avais fait ça. J’étais juste ailleurs, vraiment. » Justin Edwards était tellement dans son match qu'il a à peine réalisé qu'il avait fait basculer la rencontre face aux Celtics en faveur des Sixers. Son équipe menée de 8 points à six minutes de la fin, l'ailier a converti un premier, puis un second et enfin un troisième tir primé.

Un 9-0 à lui tout seul, en moins de deux minutes de jeu, qui a donc permis de remettre Philadelphie devant au score. « Vous me dîtes que j'ai mis trois 3-points de suite, c'est la première fois que je l'entends », se détache le joueur de 21 ans qui, sur le moment, a laissé éclater sa joie. « On y va, putain ! » a-t-il semblé crier.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, un journaliste lui demande de confirmer ce qu’il avait dit en hurlant à la foule. Avant même de pouvoir répondre, sa mère intervient avec une menace amusante adressée à son fils : « Je sais ce qu’il a dit ! Il va s'en prendre une ! » De quoi faire éclater de rire les journalistes.

« En fait, je me suis un peu calmé quand je suis arrivé en NBA, honnêtement. J’ai toujours été ce genre de mec. Vous pouvez demander à ma mère, elle est juste là. J’ai toujours été un petit gars, le type de mec qui crie pour se motiver, depuis le lycée et l’université. Donc, je me suis un peu calmé, mais là, c’était juste un petit truc. Je ne sais pas », lâchait Justin Edwards quelques secondes plus tôt.

Son excitation peut se comprendre. Alors qu'il signait un début de saison sans relief, après avoir été un joueur de rotation à 10 points de moyenne l'an dernier, l'ailier a signé son meilleur match de l'année et de loin.

Un seul tir manqué dans la soirée

S'il n'avait pas manqué son dernier tir à quelques secondes du terme, converti en claquette par Kelly Oubre Jr, il aurait même signé la soirée parfaite. Car en 27 minutes, le natif de Philadelphie a apporté 22 points à 8/9 aux tirs, dont 5/6 à 3-points, 3 rebonds et 3 passes.

« Il a été plutôt solide dans son premier passage en première période. […] Évidemment, quand tu es lancé, on te laisse continuer. Il a rentré de gros tirs, il nous a remis dans le match, c'est sûr », résume Nick Nurse, qui a eu une conversation avec son joueur il y a plus d'un mois, dans laquelle le coach lui a dit de ne pas s'inquiéter par rapport à son utilisation.

« J’attendais mon tour et aujourd’hui, c’était mon jour, honnêtement », lâche Justin Edwards qui dit avoir pris dans ce match les tirs qu'il prend habituellement à l'entraînement. « C’est comme une seconde nature pour moi. Je ne peux pas vraiment me reprocher mes tirs manqués. Et même quand je réussis, je ne peux pas trop m’emballer. Il faut que je reste les pieds sur terre. Du coup, je vais retourner à la case départ et continuer à travailler. »

Alors que Joel Embiid et bien sûr Paul George étaient absents, il dit aborder chaque match avec le même état d’esprit, le « toujours prêt. Parce que je sais que je n’ai pas beaucoup joué, mais avec la façon dont notre équipe fonctionne et tout est organisé, je reste prêt en permanence. » Cette nuit, il a montré qu'il l'était.

Justin Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 44 26:15 45.5 36.3 69.6 1.0 2.3 3.4 1.6 2.2 1.0 1.1 0.4 10.1 2025-26 PHI 8 11:30 38.7 36.4 0.4 1.0 1.4 0.6 2.0 0.1 0.4 0.3 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.