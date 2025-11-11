Vit Krejci a bien écouté Quin Snyder

Lors des trois premiers matches de novembre, Vit Krejci a eu 15 minutes de moyenne pour s'exprimer et n'a inscrit que 10 points au total. Son début de saison était irrégulier, timide et il ne semblait pas parvenir à profiter de l'absence de Trae Young pour se montrer.

« Il ne m'en voudra pas de partager ça. Il y a quelques jours et quelques matches, on a parlé. Je lui ai fait savoir que j'avais confiance en lui », raconte Quin Snyder. « Ça peut sembler hypocrite quand on ne joue pas. Le discours du ‘rester prêt' ne semble pas très sincère. Mais c'est la vérité. »

Il y avait eu les 17 points contre les Lakers pour se donner un peu de baume au cœur. Puis face aux Clippers, le Tchèque enfonce le clou avec 17 unités dans la seule première période. Puis finalement, il termine avec 28 points au compteur, à 9/13 au shoot dont un superbe 8/10 à 3-pts.

C'est la meilleure performance de la carrière de Vit Krejci (25 ans), commencée en 2021 à Oklahoma City, et son dernier panier primé, dans les ultimes secondes, a permis de valider le succès des Hawks.

« Il est resté prêt physiquement et mentalement. Il a montré de la dureté dans ce match », poursuit le coach. « Il a très bien shooté, c'est évident, mais il a très bien défendu aussi, il s'est battu. C'est ce qui compte. Les tirs sont rentrés dans ce match, mais les shoots, ça va, ça vient. Il a été compétitif et je suis heureux pour lui. »

Vít Krejčí Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 30 23:00 40.7 32.7 86.4 0.6 2.8 3.4 1.9 2.2 0.6 1.0 0.3 6.2 2022-23 ATL 29 5:41 40.5 23.8 50.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.6 0.2 0.2 0.0 1.2 2023-24 ATL 22 24:35 49.0 41.2 83.3 0.5 1.9 2.4 2.3 2.2 0.6 0.9 0.3 6.1 2024-25 ATL 57 20:14 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 1.8 0.6 0.9 0.5 7.2 2025-26 ATL 6 17:40 43.2 30.8 71.4 0.5 1.8 2.3 1.2 2.2 0.3 0.7 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.