Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama, toréador impérial à Chicago

« Quand il se met à rentrer ses tirs à 3-points comme ça, il n’y a pas grand-chose que tu puisses faire. » Cet aveu d'impuissance est signé Nikola Vucevic qui, malgré ses 2m08, n'a pas pesé lourd dans l'équation.

« Tu peux contester, mais… je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais même pas à quel point il me voit. Quand on est dans le rythme, on ne voit vraiment personne, ni rien du tout. On ne voit que le ballon dans le panier », poursuit le pivot des Bulls. Surtout quand le joueur en question mesure près de 15 centimètres de plus !

C'est tout l'effet provoqué par Victor Wembanyama et de sa fin de match de feu signée dans l'antre de Chicago. Son équipe malmenée au score, le Français a pris les choses en main en marquant quasiment autant (18) que toute l'équipe adverse (19). On peut difficilement mieux mater les Bulls.

« Il a fallu qu’on se ressaisisse en défense. […] Et de notre côté, il fallait bien gérer le ballon et être plus solides », remarque l'intéressé qui n'a clairement pas manqué de cette solidité. Dans la dernière minute, il a enchaîné deux paniers à 3-points consécutifs pour permettre à sa formation de reprendre les devants.

« Le premier tir, c’était sûr, je savais que j’allais le tenter. Le deuxième, pas vraiment, mais j’ai rapidement décidé d'envoyer parce que je sentais que je pouvais créer de l’espace. Et j’avais l’impression que ça aurait juste compliqué la situation si j’étais passé au milieu des défenseurs. Donc je suppose que j’ai bien choisi » sourit-il.

« Je dirais qu'on est là où on veut être »

Le géant, qui restait sur cinq matchs sans dépasser les 50% de réussite et six de suite sous la barre des 30 points, a terminé avec 38 unités (11/19 aux tirs dont 6/9 de loin, 10/10 aux lancers), 12 rebonds, 5 passes et 5 contres. Pour 50 d'évaluation. Jamais un joueur n'avait cumulé 35 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 tirs primés.

« Il a géré ce match possession après possession. Il a joué très juste, en étant très concentré, et il a dominé sur de nombreuses possessions », remarque son coach Mitch Johnson, dont la vedette a enregistré au moins un contre pour le 95e match de suite, la troisième plus longue série dans l'histoire de la ligue.

Derrière le Français, les Spurs affichent désormais un bilan à 8 victoires pour 2 défaites, le meilleur de la franchise après 10 matchs depuis la saison 2015/16. Les Texans avaient terminé cette année-là à 67 victoires et 15 défaites, le meilleur bilan de leur histoire. Victor Wembanyama peut donc savourer.

« Je dirais qu'on est là où on veut être. Bien sûr, on aimerait gagner chaque match, mais sur le long terme, on ne va pas faire 82-0, c’est sûr. Ce que j’aime, c’est qu'on se responsabilise mutuellement, et que le staff technique nous le rappelle aussi. Je sais donc qu'on va continuer à progresser. Je reste aussi réaliste : on n'a pas encore affronté les meilleures équipes de la ligue. Mais on s'améliore, et on sera prêts quand viendra le moment de les affronter ».

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAN 6 34 52.7 28.6 79.2 1.8 11.8 13.7 3.2 3.5 1.3 2.5 4.7 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.