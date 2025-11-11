NBA
Un jet de gourde à 25 000 dollars pour Brandon Ingram

Publié le 11/11/2025 à 18:20

La scène impliquant le joueur des Raptors et un membre de son staff n'est pas passé inaperçue aux yeux de la NBA, qui a rappelé l'ailier à l'ordre pour avoir jeté une gourde face aux Sixers…

Brandon IngramC'est peu dire que Brandon Ingram n'a pas réussi à contrôler ses nerfs ce week-end lors du déplacement des Raptors à Philadelphie. Sorti en milieu de troisième quart-temps par Darko Rajakovic, l'ancien joueur des Pelicans s'est vengé sur une gourde en la projetant au sol. Problème : celle-ci a fini sa trajectoire dans le visage d'un membre du staff des Raptors, laissant au passage éclater son contenu sur le parquet.

Avant de sortir, Brandon Ingram semblait également se plaindre du dos, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a dégoupillé. Son geste avait en tout cas de quoi le mettre dans l'embarras, puisque le jeu a dû être arrêté pour permettre au reste du staff de nettoyer le sol pendant que Brandon Ingram restait impassible, assis sur sa chaise.

Du côté de la franchise canadienne, on n'a pas réagi suite à ce geste d'humeur, ou en tout cas on n'a pas communiqué dessus. La NBA, par contre, a infligé une amende de 25 000 dollars à l'ancien des Pelicans.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4
2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1
2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3
2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8
2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8
2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7
2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7
2023-24 NOP 64 33 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8
2024-25 NOP 18 33 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2
2025-26 TOR 7 33 55.0 39.3 86.2 0.6 5.3 5.9 3.9 3.0 1.0 3.1 0.4 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par la rédaction
