Le MVP de la nuit | Le nouveau coup de chaud décisif de Shai Gilgeous-Alexander

Que ce duel face aux Grizzlies était mal embarqué pour le Thunder ! OKC comptait 19 points de retard au milieu du deuxième acte et onze à la mi-temps, mais l’étincelle est venue de Shai Gilgeous-Alexander.

Le MVP en titre inscrit 13 points dans le troisième quart-temps et sur un tir à 3-points, face à Cedric Coward, il égalise avant qu’Alex Caruso ne réussisse un lancer-franc pour redonner l’avantage à Oklahoma City.

À quatre minutes de la fin de la partie, le Thunder compte cinq longueurs d’avance puis Shai Gilgeous-Alexander est venu fermer définitivement la boutique. La star d’OKC réussit d’abord un « stepback » de loin face à Jaylen Wells qui marque le coup d'envoi d’une séquence où il inscrit neuf points de suite. L’ancien Clipper enchaîne avec un second « stepback » derrière l’arc cette fois-ci face à Cedric Coward puis il finit avec un 2+1 pour donner 12 points d’avance au Thunder. Un écart que Memphis n’arrive pas à remonter et finit par s'incliner 114 à 100.

« C’est un long road-trip avec des heures de voyage assez folles, mais je ne voulais pas trouver d’excuse », souligne Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre. « Je voulais faire ce qu’il fallait pour ramener la victoire à mon équipe. Ce soir, je devais mettre mes tirs. Ils ne sont pas rentrés tout au long de la soirée, mais ils sont arrivés pile au bon moment pour nous ramener la victoire. »

« Rien de surprenant »

Comme le souligne SGA, avant son coup de chaud dans le quatrième quart-temps, il n’était pas dans la meilleure soirée de sa carrière avec un 8/19 au tir avant d’inscrire ses trois derniers paniers du match et finir avec 35 points à 11/22 et 3/9 de loin auxquels il est venu ajouter 7 rebonds et 6 passes décisives.

« Il m’a fait taire » avoue Chet Holmgren après la rencontre. « Il venait de rater deux tirs à 3-points de suite et j’avais dit durant le temps-mort que nous devions mettre plus de pression au cercle. Puis, il sort du temps mort et met deux tirs à 3-points de suite. Donc, il m’a fait taire, mais c’est ce qu’il fait d’habitude. Il prend le match en main et fait des actions décisives en fin de match. Rien de nouveau et rien de surprenant. »

Dans le sillage du coup de chaud de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder enchaîne un deuxième succès consécutif et reste solide leader à l'Ouest (10 victoires – 1 défaite) avant d’aller défier les Warriors ce mardi.