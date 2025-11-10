Matchs
NBA hier
Matchs
hier
MIL115
HOU122
NYK134
BRO98
ORL107
BOS111
MEM100
OKC114
PHI108
DET111
GSW114
IND83
SAC117
MIN144
Avec un Rudy Gobert impérial, les Wolves laminent les Kings

Publié le 10/11/2025 à 6:32

NBA – Avec 19 points, 12 rebonds et 5 contres, Rudy Gobert a placé les Wolves sur la voie d'un très large succès à Sacramento.

rudy gobertRudy Gobert tient enfin son match référence cette saison, et le quadruple meilleur défenseur de l'année a survolé la rencontre face aux Kings avec 19 points, 12 rebonds et 5 contres. Dans son sillage, les Wolves ont donné une leçon de basket aux partenaires de Domantas Sabonis avec un succès 144-117.

Dans le superbe maillot “vintage” des Wolves, Rudy Gobert a donné le ton d'entrée. Il bâche Sabonis pour lui souhaiter un bon retour sur les terrains, puis il traverse tout le terrain pour marquer derrière. Désormais crâne rasé, le Français est déchaîné et il va finir ce premier quart-temps à 100% aux tirs avec trois contres. A ses côtés, Anthony Edwards n'en met pas une (pour l'instant…), et ce sont Julius Randle et Naz Reid qui se chargent de creuser l'écart (25-16). Après douze minutes, les Kings restent au contact grâce à une belle adresse à 3-points (6 sur 11).

Edwards prend feu

Mais Sacramento déraille, et les pertes de balle s'enchaînent… Zach LaVine se démène comme il peut, et il ramène les siens à quatre unites (49-45). Sauf que ce rapproché a le malheur, pour les Kings, de réveiller Anthony Edwards. L'arrière All-Star prend soudainement feu pour planter 13 points en moins de trois minutes ! Résultat : les Wolves prennent 19 points d'avance, et les Kings sont déjà dans les cordes avec 71 points encaissés à la pause.

Au retour des vestiaires, Anthony Edwards insiste, et ses deux nouveaux 3-points portent l'écart à +28 ! On retrouve le Edwards des derniers playoffs, aussi agressif que facile. Mieux, il cherche le meilleur tir possible et fait jouer les autres. Les Kings ont compris qu'il n'y avait rien à faire, et le public quitte déjà la salle…

Le dernier quart-temps n'est qu'une formalité et ça permet de voir, face à face, deux rookies français : Joan Beringer et Maxime Raynaud. Score final : 144-117 pour les Wolves, qui signent une 4e victoire en cinq matches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les fessées s'enchaînent… Battus de 31 points par le Thunder, les Kings en prennent 27 face aux Wolves. On comprend mieux pourquoi ce n'était pas la foule des grands soirs au Golden 1 Center. L'équipe défend peu, ou pas, et le talent des attaquants (Sabonis, DeRozan, Lavine…) ne suffit pas de ce côté des Etats-Unis. Le public a réclamé la rentrée de Keon Ellis, et Doug Christie va attendre le dernier quart-temps pour le faire jouer…

– L'étincelle Edwards. Auteur d'un 0 sur 5 aux tirs pour débuter la soirée, Anthony Edwards s'est lâché en fin de 2e quart-temps avec 13 points en moins de trois minutes. L'arrière vedette des Wolves s'est aussi signalé par de l'altruisme en deuxième période, et on l'a vu se jeter sur des ballons. Un leader par l'exemple.

Sacramento / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Achiuwa 29 5/7 0/1 2/3 4 6 10 0 3 0 1 1 -10 12 19
D. Sabonis 30 5/17 0/2 10/12 5 8 13 3 4 1 3 0 -19 20 20
D. DeRozan 29 7/11 3/3 5/5 0 3 3 1 3 1 2 0 -19 22 21
D. Schroder 28 1/6 0/2 1/2 0 3 3 2 2 1 1 0 -15 3 2
Z. LaVine 30 10/17 6/9 0/0 1 3 4 2 2 1 1 0 -21 26 25
D. Eubanks 13 2/4 0/0 2/3 1 0 1 1 0 1 1 1 -6 6 6
M. Raynaud 5 2/2 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 5 4
R. Westbrook 16 2/7 2/5 0/0 0 0 0 1 1 1 2 1 -19 6 2
M. Monk 20 1/7 0/3 0/0 0 0 0 5 3 0 0 0 -10 2 1
D. Carter 6 0/1 0/0 0/0 0 1 1 2 1 1 2 0 -2 0 1
K. Ellis 12 1/4 1/2 2/2 0 3 3 2 1 0 0 0 0 5 7
N. Clifford 23 4/8 1/2 1/2 2 4 6 5 0 1 3 0 -12 10 14
Total 40/91 13/29 24/31 13 31 44 24 20 8 16 3 117
Minnesota / 144 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
J. Randle 26 8/16 1/4 2/2 2 4 6 4 3 1 1 0 +19 19 21
J. McDaniels 26 8/10 2/3 3/3 1 4 5 3 4 0 2 2 +15 21 27
R. Gobert 34 9/10 0/0 1/2 1 11 12 1 1 1 1 5 +21 19 35
D. DiVincenzo 28 2/7 1/6 3/3 3 1 4 4 3 2 0 1 +15 8 14
A. Edwards 30 7/16 5/11 7/8 1 3 4 5 2 2 2 0 +25 26 25
L. Miller 5 1/2 0/1 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 +2 2 3
J. Beringer 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 3 1 0 0 +2 2 4
N. Reid 25 5/14 3/9 0/0 0 4 4 2 3 2 1 1 +10 13 12
M. Conley 18 2/3 2/3 0/0 0 3 3 3 0 1 0 0 +17 6 12
J. Clark 15 3/4 3/4 2/2 0 2 2 1 1 0 1 0 +7 11 12
J. Juzang 5 1/3 0/2 0/0 0 2 2 0 1 1 0 0 +2 2 3
B. Hyland 6 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +1 4 4
R. Dillingham 16 3/8 1/2 4/4 0 0 0 3 1 0 2 0 -1 11 7
Total 52/97 18/46 22/24 9 35 44 28 23 11 10 9 144

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Fabrice Auclert
Commentaires
