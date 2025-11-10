Rick Carlisle et Steve Kerr rendent hommage à Lenny Wilkens

Tout au long de sa carrière NBA, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, Lenny Wilkens a profondément marqué ceux qui ont croisé sa route. Parmi eux, Rick Carlisle et Steve Kerr comptent parmi ceux qui gardent un souvenir particulièrement ému de l’homme et du mentor.

Lenny Wilkens avait entraîné Steve Kerr à Cleveland au début des années 1990, tandis que Rick Carlisle lui a succédé à la tête de l’association des entraîneurs NBA en 2005.

« Quand je suis devenu entraineur en 2001, Lenny se mettait tout le temps à la disposition des jeunes coachs, tout en étant un compétiteur féroce » décrit le coach des Pacers. « C'était un communicant hors pair, je me souviendrais de lui comme d'un vrai gentleman, quelqu'un d'éloquent. C'était un être humain vraiment spécial. »

Steve Kerr, qui a appris la mort de Lenny Wilkens pendant sa conférence de presse d’avant-match, était visiblement ému. Lui aussi garde le souvenir d’un entraîneur à la fois exigeant et profondément humain, et il a partagé deux anecdotes révélatrices de la personnalité de l'ancien « Parrain du basket » de Seattle.

« La retraite, l'assurance maladie pour les entraineurs, c'est lui »

« Le premier souvenir que j'ai de Lenny, c'est la fois où il a participé à l'un de nos entrainements quand j'étais à Cleveland. On avait beaucoup de joueurs blessés, et il a participé à l'entrainement. Ça devait être en 1990/91, donc quinze années après sa retraite en tant que joueur, et il était toujours capable de tenir tête à des joueurs actifs. »

« C'était quelqu'un d'une grande dignité, avec une énorme confiance en lui même s'il était discret. Il a conne une vie difficile, grandissant en tant qu'homme noir dans une société américaine rongée par la discrimination. Il partageait souvent ses expériences avec ses joueurs. C'était quelqu'un d'exceptionnel » poursuit Steve Kerr.

Au-delà de son héritage sportif, Lenny Wilkens a également œuvré pour la reconnaissance des entraîneurs au sein de la ligue. C’est sous sa présidence de l’association des coachs NBA que des avancées majeures ont vu le jour.

« La retraite, l'assurance maladie pour les entraineurs, c'est lui » rappelle de son côté Rick Carlisle. « Les salaires des coachs NBA ont augmenté de façon significative pendant sa présidence. C'était un porte-parole incroyable des entraineurs auprès de la ligue. Il cherchait toujours à se battre pour nous et à s'assurer que l'expérience des entraineurs soit reconnue comme elle le devait. »

Propos recueillis à San Francisco.