Lenny Wilkens, « Parrain du basket » de Seattle, s’est éteint à 88 ans

C’est tout Seattle qui est en deuil. La ville a perdu l’un de ses plus grands ambassadeurs : Lenny Wilkens, surnommé localement « le Parrain du basket ». L’ancien joueur et entraîneur est décédé ce dimanche, à l’âge de 88 ans. Il avait célébré son anniversaire il y a à peine quelques semaines et, en juin dernier, était devenu la première personnalité à voir sa statue érigée aux abords de la Climate Pledge Arena.

Véritable icône des Seattle SuperSonics, Lenny Wilkens aura marqué la franchise à jamais. Joueur de 1968 à 1972, puis entraîneur pendant onze saisons (1969-72 et 1977-85), il restera surtout dans l’histoire comme l’artisan du seul titre NBA de la franchise, remporté en 1979.

Cette année-là, il mena la bande de Dennis Johnson, Jack Sikma et Gus Williams jusqu’au sommet, en dominant les Washington Bullets (4-1). Une revanche éclatante après la défaite en finale un an plus tôt.

« Lenny Wilkens incarnait le meilleur de la NBA, en tant que joueur intronisé au Hall of Fame, en tant qu'entraîneur intronisé au Hall of Fame et en tant que l'un des ambassadeurs les plus respectés de ce sport » a déclaré Adam Silver pour lui rendre hommage. « À tel point qu'il y a quatre ans, il a reçu l'honneur unique d'être à la fois nommé dans le Top 75 des meilleurs joueurs et dans le Top 15 des meilleurs entraîneurs de l'histoire. »

Un super joueur, devenu un encore meilleur entraîneur

Comme John Wooden, Tommy Heinsohn, Bill Sharman et Bill Russell, Wilkens fait partie du cercle très restreint des hommes intronisés deux fois au Hall of Fame — d’abord comme joueur (1989), puis comme entraîneur (1998).

Il sera même honoré une troisième fois pour son rôle d’assistant au sein de la mythique « Dream Team » de 1992.

Sur le terrain (1960-75), il porta les couleurs des Hawks, Cavaliers, Trail Blazers et bien sûr des SuperSonics, où il endossa parfois la double casquette de joueur-entraîneur.

Neuf fois All-Star (MVP de la rencontre des étoiles en 1971) et deuxième du vote pour le MVP en 1968 derrière Wilt Chamberlain, il a bouclé sa carrière avec 16.5 points, 6.7 passes, 4.7 rebonds et 1.3 interception de moyenne. Meilleur passeur de la ligue en 1970, il figure donc parmi les 76 plus grands joueurs de l’histoire.

Comme coach (1969-2005), Lenny Wilkens a dirigé Atlanta, Cleveland, Portland, Toronto et New York, en plus de ses passages à Seattle. En 1994, il est élu « Coach de l’année » avec les Hawks et sera également sélectionneur de Team USA en 1996, remportant l’or olympique à Atlanta avec la « Dream Team III ».

Le Jerry West de Seattle

À Seattle, Lenny Wilkens est bien plus qu’un nom : c’est un symbole. « Pour les SuperSonics, il est ce que Jerry West est aux Lakers », confiait Nate McMillan. Installé durablement dans la région, il s’est profondément investi dans la communauté, œuvrant pour l’éducation et la jeunesse, fidèle à son image de gentleman du sport.

« Encore plus impressionnant que les accomplissements de Lenny sur les parquets, il y a son engagement pour servir les autres. Notamment dans sa ville de cœur, Seattle, où une statue est érigée en son honneur. Il a influencé la vie d'innombrables jeunes, ainsi que des générations de joueurs et entraîneurs, qui ont vu en lui non seulement un super coéquipier ou entraîneur, mais aussi un mentor extraordinaire, guidé par une intégrité et une vraie classe » a ajouté Adam Silver.

Troisième entraîneur le plus victorieux de l’histoire avec 1 332 succès, Lenny Wilkens reste le recordman du nombre de matchs dirigés en NBA (2 487). Pendant 17 ans, il a également présidé l’Association des entraîneurs.

Lenny Wilkens Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1960-61 STH 75 25 42.5 71.3 0.0 0.0 4.5 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1961-62 STH 20 44 38.5 76.4 0.0 0.0 6.6 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.2 1962-63 STH 75 34 39.9 69.6 0.0 0.0 5.4 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 11.8 1963-64 STH 78 32 41.3 74.0 0.0 0.0 4.3 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1964-65 STH 78 37 41.4 74.6 0.0 0.0 4.7 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.5 1965-66 STH 69 39 43.1 79.3 0.0 0.0 4.7 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 18.0 1966-67 STH 78 38 43.2 78.7 0.0 0.0 5.3 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 17.4 1967-68 STH 82 39 43.8 76.8 0.0 0.0 5.3 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 20.0 1968-69 SEA 82 42 44.0 77.0 0.0 0.0 6.2 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 22.4 1969-70 SEA 75 37 42.0 78.8 0.0 0.0 5.0 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 17.8 1970-71 SEA 71 37 41.9 80.3 0.0 0.0 4.5 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 19.8 1971-72 SEA 80 37 46.6 77.4 0.0 0.0 4.2 9.0 2.0 0.0 0.0 0.0 18.0 1972-73 CLE 75 40 44.9 82.8 0.0 0.0 4.6 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0 20.5 1973-74 CLE 74 34 46.5 80.1 1.0 2.0 3.7 7.0 2.0 1.0 0.0 0.0 16.4 1974-75 POR 65 18 43.9 76.8 0.0 1.0 1.9 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.5 Total 1077 35 43.2 77.4 0.0 2.0 4.7 6.0 3.0 1.0 0.0 0.0 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.