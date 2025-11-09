Herb Jones peaufine son leadership

Avec les absences de Zion Williamson, Jordan Poole et Dejounte Murray, les Pelicans s'en remettent notamment à Herb Jones pour tenir le coup sur le plan collectif. Les blessures des uns et des autres lui permettent, en tout cas, de progresser sur certains aspects, et plus particulièrement au niveau du leadership.

« Je pense que l'essentiel de ma progression vient du fait de juste parler davantage et de dire ce que je vois à mes coéquipiers. Pas forcément en marquant des points, mais en leur disant ce que je remarque en attaque et ce sur quoi on pourrait capitaliser. Si la défense fait quelque chose, alors je peux le remarquer et essayer de donner aux gars quelque chose pour prendre le dessus » évoque l'ailier.

Au coeur de sa cinquième année en NBA, Herb Jones fait déjà figure d'ancien dans cet effectif de New Orleans, où il se trouve depuis 2021 et où seul Zion Williamson a plus d'ancienneté que lui en Louisiane. Mais à tout juste 27 ans, il apprécie de pouvoir compter sur l'aide de Kevon Looney et surtout DeAndre Jordan, les « vieux sages » du groupe, pour grandir encore plus.

« On peut leur poser des questions sur des situations qu'on n'a pas encore vécues et ça peut nous y préparer un peu » détaille-t-il. « Même avec ça, on pourrait ne pas forcément avoir les réponses voulues, car il faut parfois vivre des choses pour apprendre, mais c'est super de les avoir autour de nous. Ils gardent un équilibre dans le groupe quand les choses deviennent difficiles. C'est toujours bien d'avoir des vétérans avec soi. »

S'accrocher, malgré les blessés

Sportivement, l'heure n'est cependant pas à la fête chez les Pelicans, bons derniers de la conférence Ouest avec seulement deux victoires après neuf matchs. Pour Herb Jones, il est donc nécessaire de s'accrocher, puisque la saison est encore longue…

« S'améliorer au niveau des choses simples. Continuer à jouer dur, ensemble. Pas forcément avancer au rythme des victoires et des défaites, mais être plus constant au niveau de notre approche et garder un esprit compétitif élevé, tout au long du match » répond-il, quand on lui demande quelles seront les clés pour inverser la tendance, collectivement.

De nature optimiste, Herb Jones continue de se montrer confiant pour les siens, dont le visage pourrait différer, une fois à 100%.

« C'est excitant d'y penser, car on sait ce qu'apportent ces gars [blessés] » décrit celui qui a récemment rempilé à NOLA jusqu'en 2030. « Donc avec le groupe qui peut jouer actuellement, on fait juste en sorte de tenir bon en les attendant. Je sais qu'ils vont nous donner un coup de boost et j'ai hâte que cette équipe soit au complet, pour être au maximum de nos capacités. »

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 66 30 46.9 33.5 76.4 1.5 2.6 4.1 2.5 3.2 1.6 1.3 0.6 9.8 2023-24 NOP 76 31 49.8 41.8 86.7 1.0 2.6 3.6 2.6 2.9 1.4 1.2 0.8 11.0 2024-25 NOP 20 32 43.6 30.6 82.5 1.1 2.8 3.9 3.2 3.3 1.9 1.8 0.5 10.2 2025-26 NOP 6 27 39.6 46.2 75.0 0.8 3.2 4.0 2.2 3.8 1.2 1.7 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.