Mouhamed Gueye, un beau record pour son anniversaire

« Tout ce que je sais, c’est que je ne l’avais jamais vu faire ça avant. Mais à mon avis, il a dû bosser dessus. » Quin Snyder ne s'attendait visiblement pas à voir Mouhamed Gueye inscrire son premier panier du match, face aux Lakers, sur un « floater » plein de toucher.

Une première tentative convertie près du cercle annonciatrice d'une grande soirée pour lui. Titularisé pour la seconde fois cette saison, en raison des absences de Kristaps Porzingis et Jalen Johnson, le natif de Dakar a signé son meilleur match NBA en carrière. Le timing est remarquable puisque le Sénégalais souffle ses 23 bougies ce dimanche 9 novembre.

L'intérieur ne s'est pas contenté d'opportunisme sous le cercle. Souvent oublié par la défense des Lakers dans les corners, l'ailier-fort a converti quatre de ses cinq tentatives lointaines. Un excellent ratio quand on sait qu'il ne shoote qu'à 29% de réussite depuis ses débuts dans la Grande Ligue en 2023, après avoir été drafté par les Hornets (39e choix).

En 34 minutes, il a ainsi terminé meilleur marqueur de son équipe avec 21 points (8/12), un nouveau record en carrière, tout en alimentant les autres catégories statistiques : 7 rebonds, 7 passes, 2 interceptions ou encore 1 contre. Une activité de tous les instants en somme.

« Il devient de plus en plus instinctif »

« C’est une qualité que les gens ne valorisent pas vraiment. L’an dernier, Igor (ndlr : Kokoskov, assistant aux Hawks) m’en parlait, il me disait que j’avais une qualité unique. Alors j’essaie juste d’aller sur le terrain chaque soir et de la montrer », lâche l'intérieur au sujet de son feu intérieur.

Son coach voit en ce match le résultat de son travail au quotidien. « Il fait partie de ces quelques gars qui, en gros, suivent une sorte de pré-entraînement avec un groupe de nos coachs, qui rassemblent plusieurs joueurs pour bosser. Ils travaillent sur les bonnes choses, sur le jeu collectif. Et je pense qu’il devient de plus en plus instinctif », estime Snyder.

Instinctif et « affamé » dans le jeu. « Il veut progresser et il y consacre du temps. Et dans des matchs comme celui de ce soir, il a encore plus l’occasion de le faire, évidemment, sur le terrain. Et comme je l’ai déjà dit à propos de Jalen, Onyeka (Okongwu) et KP, on essaie vraiment de trouver un maximum de minutes pour Moe. Il les mérite. Mais, pour résumer, il bosse. »

Après une saison rookie avec seulement six apparitions, l'ailier-fort était parvenu à gagner sa place dans les rotations des Hawks dans la dernière partie de la saison dernière. Titulaire à 28 reprises, il avait tourné à 6 points de moyenne en 16 minutes. Nul doute qu'avec ce genre de sortie, les minutes seront encore au rendez-vous.

« Les gars du staff passent beaucoup de temps avec lui, l’encouragent, lui montrent des vidéos et lui enseignent. Mais c’est un vrai plaisir de faire ça quand on a un joueur qui absorbe tout comme une éponge », termine son coach.

Mouhamed Gueye Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 6 12 34.8 33.3 83.3 1.7 2.0 3.7 0.7 2.2 0.8 0.2 0.7 4.0 2024-25 ATL 33 16 42.1 25.9 76.2 1.3 2.9 4.2 0.8 1.7 0.8 0.5 1.0 6.0 2025-26 ATL 6 16 54.5 31.3 33.3 1.2 2.8 4.0 1.2 2.2 0.2 0.8 0.7 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.