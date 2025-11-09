Kevin Huerter se sent renaître aux Bulls

Même si les Bulls restent sur trois revers en quatre matches, l'équipe de Billy Donovan fait partie des bonnes surprises de ce début de saison. Josh Giddey joue comme un All-Star, et à ses côtés, des éléments s'épanouissent dans ce “hourra basket” prôné par l'ancien coach du Thunder. Comme par exemple Kevin Huerter, arrivé en février dernier, et qui aura attendu ce début de saison pour vraiment s'acclimater à sa nouvelle équipe.

« J’adore la façon de jouer ici, » confirme Huerter, 6e homme de Chicago. « C’est un style de jeu plaisant, avec une bonne énergie, et je sens que je fais partie du succès comme je ferai partie des échecs, si ça doit tourner de ce côté-là. »

Pour l'instant, pas de notion d'échec puisque les Bulls sont 5e de leur conférence, et le shooteur tourne à plus de 13 points de moyenne en 25 minutes. Il est aussi le numéro 1 de sa formation au +/-.

« Pour moi, cette petite période d’attente l’an dernier, c’était surtout pour comprendre ce que la franchise voulait faire ici, » poursuit Huerter. « J’ai 27 ans, je sens que je suis au début de mon prime, donc je pense avoir encore de très bonnes années devant moi. C’était donc surtout une question de s’assurer que tout colle bien. J’avais entendu beaucoup de bien de Billy (Donovan) en tant que coach et depuis que je suis ici, tout s’est vraiment bien passé. »

Reste à savoir si cette volonté de s'inscrire dans la durée est partagée puisque beaucoup de Bulls sont en fin de contrat, et c'est le cas de l'ancien shooteur d'Atlanta qui touche environ 18 millions de dollars pour sa dernière année de contrat.