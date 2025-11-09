NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
MIL
HOU21:30
NYK
BRO0:00
ORL
BOS0:00
MEM
OKC0:00
PHI
DET1:30
GSW
IND2:30
SAC
MIN3:00
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Kevin Huerter se sent renaître aux Bulls

Publié le 9/11/2025 à 15:09 Twitter Facebook

NBA – Sixième homme des Bulls, Kevin Huerter veut s'inscrire sur la durée à Chicago.

kevin Huerter

Même si les Bulls restent sur trois revers en quatre matches, l'équipe de Billy Donovan fait partie des bonnes surprises de ce début de saison. Josh Giddey joue comme un All-Star, et à ses côtés, des éléments s'épanouissent dans ce “hourra basket” prôné par l'ancien coach du Thunder. Comme par exemple Kevin Huerter, arrivé en février dernier, et qui aura attendu ce début de saison pour vraiment s'acclimater à sa nouvelle équipe.

« J’adore la façon de jouer ici, » confirme Huerter, 6e homme de Chicago. « C’est un style de jeu plaisant, avec une bonne énergie, et je sens que je fais partie du succès comme je ferai partie des échecs, si ça doit tourner de ce côté-là. »

Pour l'instant, pas de notion d'échec puisque les Bulls sont 5e de leur conférence, et le shooteur tourne à plus de 13 points de moyenne en 25 minutes. Il est aussi le numéro 1 de sa formation au +/-.

« Pour moi, cette petite période d’attente l’an dernier, c’était surtout pour comprendre ce que la franchise voulait faire ici, » poursuit Huerter. « J’ai 27 ans, je sens que je suis au début de mon prime, donc je pense avoir encore de très bonnes années devant moi. C’était donc surtout une question de s’assurer que tout colle bien. J’avais entendu beaucoup de bien de Billy (Donovan) en tant que coach et depuis que je suis ici, tout s’est vraiment bien passé. »

Reste à savoir si cette volonté de s'inscrire dans la durée est partagée puisque beaucoup de Bulls sont en fin de contrat, et c'est le cas de l'ancien shooteur d'Atlanta qui touche environ 18 millions de dollars pour sa dernière année de contrat.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Chicago Bulls en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes