Face aux Spurs, Kevin Durant portait la version PSG de la KD 18 !

Vous ne rêvez pas, une superstar de la NBA a bel et bien porté une paire de chaussures aux couleurs du Paris Saint-Germain ! Devenu actionnaire minoritaire après avoir racheté 1.6% des parts du club parisien cet été, Kevin Durant s'est payé le luxe d'affronter les Spurs de Victor Wembanyama avec une KD 18 habillée d'un coloris « Player Exclusive » estampillé PSG !

La paire se présente avec une tige en bleu marine aux finitions rouge. Le logo du club apparaît sur la languette d'une des chaussures, l'autre affiche le logo du joueur en blanc. Au niveau de la cheville, le « Swoosh » recouvre le numéro 7 de l'ailier texan.

Le coloris reste pour l'instant « Player Exclusive » et Nike n'a pas communiqué davantage, mais on peut rêver d'une commercialisation pour le grand public un jour !

Notre test de la KD 18 Nike a pris un nouveau virage depuis la KD 15 pour continuer d'accompagner au mieux les besoins de Kevin Durant, notamment en termes de maintien, de stabilité, et de confort. Comme c'est écrit sur la boîte : “Conçu pour les spécificités exactes de Kevin Durant”. Les artifices pour garantir un bon maintien ont pris différentes formes ces dernières années, pour en arriver à cette cage en TPU en lanières allant jusqu'aux œillets pour bien comprimer le pied. C'est un point que tous les modèles dans le style « slasher » ne devraient pas négliger, et KD semble l'avoir bien compris. Côté technique, avec une adhérence également optimale et un bon équilibre au niveau de la semelle entre confort et réactivité, la KD 18 reste à la hauteur de son statut de modèle haut de gamme.

(Via SneakerNews)