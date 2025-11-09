Une démonstration de force collective pour les Hawks

« Défensivement, on s'améliore. Et ce soir, je pense qu'on a fait un pas en avant offensivement. » Ce constat fait par Quin Snyder passe pour un euphémisme au regard de la prestation de ses Hawks face aux Lakers.

Sans ses… quatre meilleurs scoreurs (Jalen Johnson, Trae Young, Kristaps Porzingis et Nickeil Alexander-Walker), Atlanta a signé la meilleure prestation collective de son début de saison : 48 tirs convertis sur la base de 37 passes décisives pour seulement 11 ballons perdus.

Avec cette envie constante de partager le cuir, aller vers l'avant, fixer et ressortir les ballons, sans pour autant chercher à se compliquer la vie. On pense à cette séquence au milieu du troisième quart-temps, où 9 transmissions du ballon sur une même possession, qui s'est d'abord développée en transition, ont permis de générer un tir parfaitement ouvert pour Zaccharie Risacher.

« Ils s'impliquent les uns envers les autres et se sont fait confiance, et personne ne se souciait de ce à quoi ressemblait son propre jeu. On jouait collectivement ensemble, et beaucoup de mérite en revient à Dyson (Daniels). Il a été un catalyseur pour une grande partie de cela. Sa prise de décision lorsqu’il pénétrait dans la raquette… Ce sont des choses sur lesquelles il faut compter », juge le coach des Hawks.

Des records à la passe décisive

Repositionné au poste 1, l'Australien s'est rapproché du triple-double, mais s'est offert un record en carrière à la passe (13 passes, 10 points et 8 rebonds). « Et donc, quand vous voyez un groupe de gars vraiment jouer comme une équipe, vous n’allez pas toujours réussir. Mais je pense que c’est, comme on l'a dit, la voie pour notre équipe. Il n’y a rien de mal à cela », dit encore

Le coach considère ont cherché en permanence la passe de plus. « Quand on pénétrait dans la raquette, on sentait que la défense s’effondrait et nous n’étions pas forcément obligés d'aller défier les contreurs. On a gardé les yeux ouverts. Et quand vous faites cela, cette passe en elle-même est en quelque sorte un vote de confiance envers le joueur qui tire. »

Une confiance récompensée par de gros niveaux d'adresse (51.6% dont 41% de loin) et par sept joueurs à 10 points ou plus. Parmi lesquels certains étant peu habitués à pareille fête : Mouhamed Gueye (21 points, record en carrière), Asa Newell (17 points, meilleur match du rookie)…

« Je ne sais pas combien de passes décisives on a fait sur combien de paniers, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et le truc fou avec cette ligue, c’est que tu peux ressentir une chose hier soir et une autre aujourd’hui. Le défi, c’est que ce match est désormais derrière nous. […] Mais il y a des choses que nous avons faites ce soir que nous pouvons emporter avec nous », termine le coach dont l'équipe démarre une série de déplacements à l'Ouest (Clippers, Kings, Jazz et Suns).