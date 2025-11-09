Les Lakers sont complètement passés à côté de leur match

« Je l'ai réalisé lors des deux premières minutes du match », rétorque JJ Redick à qui un journaliste a demandé à quel moment, notamment dans le troisième quart-temps, il a réalisé que sa formation était susceptible de passer à côté de son match à Atlanta.

Le reporter lui demande alors ce qu'il a retenu de ces deux premières minutes. « Rien », répond, la mine sévère, le coach des Lakers. Le reste de son court passage devant la presse – moins de deux minutes – sera du même acabit. Le coach parle d'une défaite « très décevante » dont il n'y a « pas grand-chose à retenir ».

Son niveau de frustration est à la hauteur de la faillite de ses troupes qui, malgré les absences de LeBron James et Austin Reaves, partaient logiquement favorites d'un match dont les principaux cadres de l'équipe adverse étaient également sur la touche (Trae Young, Kristaps Porzingis, Jalen Johnson…).

Des Hawks qui affichaient par ailleurs un bilan négatif (4 victoires – 5 défaites), quand les Lakers démarraient leur « road trip » avec un ratio très favorable (7 victoires – 2 défaites). « Ils ont fourni le niveau requis d’effort, d’urgence et d'impact physique », analyse en quelques mots Redick sur l'adversaire du soir, qui l'a emporté de 20 points (122-102).

Un début de « road trip » manqué

Sous-entendant clairement que ses Lakers ne l'avaient pas fait. Le bilan statistique de la soirée lui donne raison. Son équipe a encaissé 68 points en première période, puis connu un sérieux trou d'air dans le troisième quart-temps. Brouillonne en attaque – avec des ballons perdus générant 36 points pour l'adversaire -, et incapable de contenir les assauts en contre-attaque des Hawks (22 à 8), son équipe a perdu pied.

Voyant l'écart s'aggraver, jusqu'à atteindre les 30 unités, le technicien californien a même préféré sortir ses titulaires au milieu de cette troisième période. Y compris un Luka Doncic sur courant alternatif, qui a tout de même terminé en double-double (22 points et 11 passes en 27 minutes), mais en perdant 5 ballons et en ratant 10 tirs (7/17).

« (Les Hawks) ont joué de façon phénoménale, mais nous, on n’a même pas été près de rivaliser, ce qui fait mauvais genre sur le papier comme sur les images. Cela fait partie de ces matches où, oui, le repas va avoir un goût amer ce soir. C’est la NBA, on a 82 matchs, le prochain arrive », préfère se détacher Deandre Ayton.

La suite ? Un déplacement à ne pas perdre à Charlotte, avant un choc à OKC mercredi prochain. Les Lakers termineront leur « road trip » par un « back-to-back » face aux Pelicans et aux Bucks. En espérant afficher un autre visage qu'à Atlanta.