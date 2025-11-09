Matchs
NBA hier
Matchs
hier
WAS105
DAL111
PHI130
TOR120
ATL122
LAL102
CLE128
CHI122
MIA136
POR131
SAS126
NOR119
DEN117
IND100
LAC103
PHO114
Le MVP de la nuit | Nikola Jokic, Monsieur Efficacité

Publié le 9/11/2025 à 7:42

Auteur de son 6e triple-double de la saison face aux Pacers, Nikola Jokic n'a jamais été aussi adroit et aussi passeur de toute sa carrière.

nikola jokicAu lendemain de la victoire face aux Warriors, David Adelman avait décidé de faire souffler Jamal Murray et Aaron Gordon face aux Pacers, et plus que jamais, c'est Nikola Jokic qui a tenu la baraque !

Certes, le Serbe perd huit ballons dans la victoire face aux Pacers, mais il signe son 6e triple-double en neuf matches avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes. Le tout à 10 sur 14 aux tirs pour une évaluation de 48. Pour David Adelman, on ne parle pas assez de l'efficacité de son leader.

« Que dire de plus sur ce gars ? J’aimerais qu’on en parle plus. On devrait vraiment insister sur son efficacité » explique-t-il en conférence de presse. « Franchement, 11 sur 12 aux lancers, 10 sur 14 au tir, 1 sur 1 à 3-points… C’est le joueur le plus efficace que j’aie jamais vu. Je sais qu’il y a eu de grands joueurs avant, mais dans cette génération moderne, montrez-moi quelqu’un d’autre qui joue à ce niveau d’efficacité offensive. C’est un régal à regarder. Et il a fait tout ça en 31 minutes. J’en profite simplement tant qu’on a la chance de le voir. »

Une plus grande sagesse

Pour sa part, Nikola Jokic tient à souligner un fait qui est peut-être passé inaperçu. Il a décidé de ne plus parler aux arbitres ou de râler. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi efficace cette saison.

« C’est ma nouvelle approche cette année. Je ne vais plus me stresser autant… Je ne vais pas crier sur les arbitres. Je vais simplement essayer de concentrer mon énergie sur le jeu, sur les actions de jeu » a-t-il confié, alors qu'on l'interrogeait sur les fautes régulières dont il est victime.

Pourtant, on le voyait rarement s'emporter sur les arbitres, et il récolte très peu de fautes techniques. « En général, je leur parle toujours avec respect. Mais au fond, ça ne sert à rien de gaspiller son énergie là-dessus » insiste le pivot des Nuggets. « Quand un arbitre siffle quelque chose, il ne revient jamais sur sa décision. Sauf si tu demandes un challenge, ça ne change jamais. Donc il faut juste maîtriser ce qu'on peut maîtriser. »

Par Fabrice Auclert
