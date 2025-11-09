Paolo Banchero et Franz Wagner ont vu le vrai visage de Desmond Bane

Orlando remonte progressivement la pente. Après avoir attaqué la saison par quatre revers en cinq matchs, les Floridiens en sont à trois succès sur leurs quatre dernières sorties, la dernière en date face à Boston (123-110), qui est sans doute la plus aboutie de ce début d'exercice.

La défense globale doit encore progresser pour revenir au niveau de la saison dernière, mais la fin de match a été maîtrisée et le ballon a bien circulé en attaque pour mettre tout le monde en valeur (7 joueurs à 11 points et plus), avec une belle adresse à 3-points en cerise sur le gâteau (17/36).

« C'est une victoire très importante pour nous et un très bon match de notre part », a souligné Franz Wagner. “J'ai aimé notre énergie sur 48 minutes, même quand ils nous sont rentrés dedans. C'est le visage qu'on doit afficher plus régulièrement. C'est une question de mentalité. Quand le match est serré, il nous faut faire les bons gestes, et j'ai le sentiment que c'est ce qu'on a fait ».

Son meilleur match avec le Magic

L'autre très bonne nouvelle pour le Magic, c'est la prestation de Desmond Bane, qui avait été le symbole des déboires du Magic jusque là. Auteur de son meilleur match depuis son arrivée à Orlando avec 22 points, 6 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres en 36 minutes, il a repris du poil de la bête après avoir enchaîné trois matchs sous la barre des dix points.

Le temps fait son œuvre et l'ancien arrière des Grizzlies commence tout simplement à mieux se trouver avec ses nouveaux coéquipiers, Franz Wagner et Paolo Banchero en tête. « Notre cohésion s'améliore », a précisé Paolo Banchero. « A chaque fois qu'on est impliqué tous les deux dans des actions, de bonnes choses se passent, donc il nous faut essayer de voir si on peut reproduire ça de plus en plus ».

A confirmer dès ce soir

Franz Wagner s'est également réjoui de voir un Desmond Bane plus agressif et voit lui aussi des signes d'amélioration dans son intégration au collectif.

« Je ne dis pas qu'il n'était pas agressif avant, mais je trouve qu'on doit aussi faire mieux collectivement pour le trouver, l'impliquer autant qu'on peut dans des situations qui correspondent à son jeu », a ajouté l'international allemand. « Je trouve qu'on l'a fait un peu mieux vendredi soir ».

Au même titre qu'après le succès acquis le week-end dernier à Washington, qui avait rassuré sur le plan défensif (95-125), cette victoire face à Boston demande maintenant confirmation dès ce soir, encore face à Boston à domicile. Il sera question d'ajustements, mais aussi de continuité par rapport au liant offensif aperçu vendredi.

« Il faut juste qu'on se concentre sur nous. Surtout après la façon dont nous avons débuté (25-38 en premier quart-temps), on doit juste continuer à progresser et à bosser sur nos principes de jeu », a conclu Franz Wagner.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 32 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 7 30 41.9 25.8 94.1 1.4 2.6 4.0 3.7 3.6 0.4 2.3 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.