« L’affreux » terrain des Wolves en NBA Cup a fait cligner quelques yeux

Publié le 8/11/2025 à 16:08
Modifié le 8/11/2025 à 18:27

Le terrain vert néon des Wolves lors de la NBA Cup n'a pas manqué de faire réagir. Dans l'ambiance théâtrale du Target Center, il a fait souffrir quelques yeux…

Le terrain des Wolves« C'est un honneur de porter un maillot NBA. C'est un honneur de fouler un terrain NBA, aussi affreux soit-il. Je pense qu'aucune minute ne doit être considérée comme acquise. »

Will Hardy n'est pas du genre à faire des déclarations fracassantes, et ses tacles sont donc subtils. Mais l'entraîneur d'Utah, comme beaucoup d'autres, n'a pas aimé le terrain vert néon des Wolves lors de la NBA Cup.

Le terrain était ainsi tellement brillant que les visages des joueurs affichaient des reflets jaune/vert à l'antenne, et Jaden McDaniels a d'ailleurs avoué que les protagonistes avaient dû s'ajuster.

« Quand on arrive sur le terrain pour la première fois, il faut que nos yeux s'habituent », confirme l'ailier, qui pensait surtout à l'argent offert aux vainqueurs de la NBA Cup. « Quand je vois le terrain, je me dis qu'il est temps de gagner de l'argent. Nous ne sommes jamais allés à Vegas. En terminant premier, deuxième ou troisième, nous gagnons un peu d'argent. Quelle que soit notre place, ça me va, nous recevons un petit virement bancaire. »

Le très fort contraste a sans doute aussi été accentué par le nouvel éclairage du Target Center qui, comme le Madison Square Garden, a adopté une ambiance théâtrale en plongeant les tribunes dans le noir.

Par Dimitri Kucharczyk
